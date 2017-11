3 sene sonra artık et ithal etmeyeceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatına ilişkin, "Bu ithalat geçicidir, bunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatına ilişkin, "Bu ithalat geçicidir, bunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fakıbaba ise AK Parti hükümetinin bakanlarının ayırım yapmaksızın tüm kentleri ziyaret ettiğini ve önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Erin, Fakıbaba ve Tüfenkci'ye çeşitli hediyeler takdim etti.

Tüfenkci ve Fakıbaba, daha sonra Organize Sanayi Bölgesindeki ÇUKOBİRLİK'e ait pamuk fabrikasının açılış törenine katıldı.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da son yıllarda önemli yatırımların hayata geçtiğini belirterek, bundan sonra yapacakları çalışmalarla da kenti Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getireceklerini bildirdi.

Komşu ülkelerde yaşanan olumsuzluklara dikkati çeken Fakıbaba, Türkiye'de de benzer olayların yaşanması için birilerinin çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Fakıbaba, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Çevremize bakıyoruz, Suri̇ye'de her gün bi̇nlerce kardeşimiz katlediliyor. Yani bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken en önemli zaman bu. Allah, bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve Allah'ın izniyle de bu bozulmayacaktır. Ben 66 yaşındayım. 1960'lı yılları da bilirim. O zaman sağ-sol dediler, sonra bir Alevi-Sünni'yi çıkardılar, Türk-Kürt dediler ve başaramadılar, başaramayacaklar da Allah'ın izniyle. Esasında amaç AK Parti ve çok değerli̇ Cumhurbaşkanımız da değil, Türkiye arkadaşlar, bunu artık Türkiye'de yaşayan tüm insanlar anladığı için ben çok mutluyum. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi vurmak istiyorlar. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz."

"Şu anda üretimimiz yeterli değil"

Son dönemlerde gündemde olan ithal et konusuna da değinen Bakan Fakıbaba, bunun geçici bir durum olduğunu belirtti.

Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ben hayvan ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama benim vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında biz iktidara gelmeden kişi başına düşen kırmızı et 6,1 kilogram iken şimdi 14,7 kilograma çıkmıştır. İnşallah plan ve programlarımızı yaptık, bunu 15 kilograma çıkaracağız. Şu anda üretimimiz yeterli değil ama benim insanlarımın kırmızı ete ihtiyacı var. Bu ithalat geçicidir bunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle, buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var."

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Güneydoğu Anadolu Projesi ile yakından ilgilendiğini dile getirerek, bu toprakları suyla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

"Bölgede pamukla birlikte tekstilin de gelişmesini istiyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Şanlıurfa'nın son yıllarda çok geliştiğini belirterek, böyle önemli bir fabrikanın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Pamuğun ülke ekonomisi açısından önemine değinen Tüfenkci, söz konusu ürünün tekstilin ham maddesini oluşturduğunu hatırlattı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin pamuk üretimi noktasında dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünya pamuk üreti̇mi̇ni̇n yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya pamuk veriminde de Türkiye ilk 5 ülkeden biridir ve Türkiye yüzde 100 GDO'suz pamuk üretimi gerçekleştiren ülkeler arasında en verimli pamuk üretiminin yapıldığı ülkedir. Sektörün bu günlere gelmesinde, ülkemizin geçmiş yıllarda önemli miktar ve kalitede pamuk üretmesinin katkısı büyüktür. Bu bölgede pamukla birlikte tekstilin de gelişmesini istiyoruz."

Kooperatif ve birliklerin önünü açmak adına çalışma yürüttüklerini anlatan Tüfenkci, her alanda olduğu gibi bu konuda da başarılı olmak istediklerini sözlerine ekledi.