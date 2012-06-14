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28 Şubat'ın koordinatörü Demirel

AA Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Atalay, "Süleyman Demirel, 28 Şubat sürecinin bir anlamda koordinatörüdür'' dedi

28 Şubat'ın koordinatörü Demirel

AA Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Atalay, "Süleyman Demirel, 28 Şubat sürecinin bir anlamda koordinatörüdür'' dedi

14 Haziran 2012 Perşembe 14:43
740 Okunma
28 Şubat'ın koordinatörü Demirel
ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AA editörleri, yurt dışı temsilcileri ve bölge müdürlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Atalay, yeni eğitim yılında Kürtçe'nin yanı sıra Arapça gibi dillerin de seçmeli ders olarak okutulacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çok önemli bir adım. Bu şu anda kültürel haklar, çoğulcu yapıyı oluşturma yönünde attığımız en önemli adımdır diyebilirim. Kürtçe, Zazaca, Arapça olabilir. Dil olarak şu anda Milli Eğitim Bakanlığı o talebe göre yapacaktır. Karadeniz'de bir dil de olabilir. Bir çok yerde zaten kimi diller unutulmuştur.  Bunun çok büyük ferahlık ve rahatlık getireceğine inanıyorum. Bunlardan korkmamak lazım."

28 Şubatın koordinatörü Demirel
Beşir Atalay, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 28 Şubat sürecinde çok büyük rolü olduğunu belirterek, ''28 Şubat sürecinin bir anlamda koordinatörüdür'' dedi.

DDK'nın Özal raporu
Atalay, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin raporuyla ilgili, ''İşte bütün bunlar artık yargı kanalıyla, herhalde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyor. Orası bu rapor üzerinden yürüyerek incelemesini yapacak. O sürecin içinde yargı yoluyla devam edilecek'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:44
Anahtar Kelimeler:
Beşir Atalay
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mesut 2012-06-14 15:34:17

sen önce ispiyonculuğunun,köstebekliğinin hesabını ver.

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