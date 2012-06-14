28 Şubat'ın koordinatörü Demirel

ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı

Beşir Atalay

, AA editörleri, yurt dışı temsilcileri ve bölge müdürlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Atalay, yeni eğitim yılında Kürtçe'nin yanı sıra Arapça gibi dillerin de seçmeli ders olarak okutulacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli bir adım. Bu şu anda kültürel haklar, çoğulcu yapıyı oluşturma yönünde attığımız en önemli adımdır diyebilirim. Kürtçe, Zazaca, Arapça olabilir. Dil olarak şu anda Milli Eğitim Bakanlığı o talebe göre yapacaktır. Karadeniz'de bir dil de olabilir. Bir çok yerde zaten kimi diller unutulmuştur. Bunun çok büyük ferahlık ve rahatlık getireceğine inanıyorum. Bunlardan korkmamak lazım."

28 Şubatın koordinatörü Demirel

Beşir Atalay, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 28 Şubat sürecinde çok büyük rolü olduğunu belirterek, ''28 Şubat sürecinin bir anlamda koordinatörüdür'' dedi.

DDK'nın Özal raporu

Atalay, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin raporuyla ilgili, ''İşte bütün bunlar artık yargı kanalıyla, herhalde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyor. Orası bu rapor üzerinden yürüyerek incelemesini yapacak. O sürecin içinde yargı yoluyla devam edilecek'' dedi.