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"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, "28 Şubat darbesinin ve bu darbeyi planlayanların adaletin karşısında hesap verecekleri günü bekliyoruz." dedi.

"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, "28 Şubat darbesinin ve bu darbeyi planlayanların adaletin karşısında hesap verecekleri günü bekliyoruz." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 13:54
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"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, hukukçularla beraber bu sürecin takipçisiyiz. 28 Şubat darbesinin ve bu darbeyi planlayanların adaletin karşısında hesap verecekleri günü bekliyoruz." dedi.

Kavakcı, Ankara Adliyesi önünde, bazı AK Partili milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte devam eden 28 Şubat davası hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

28 Şubat'ta tankların, sadece sokaklarda yürütülmediğini, insanların hayatlarının, hayallerinin üzerinden geçtiğini belirten Kavakcı, bu darbenin mahkeme kararıyla tescillenmesini beklediklerini ifade etti.

"Bir an önce bu 28 Şubat sürecinde rol alan, planlamasını yapan, insanların geleceklerini karartan zihniyetin, adaletin tecelli etmesiyle karşı karşıya kalması için bekliyoruz." diyen Kavakcı, "Nasıl 15 Temmuz bir darbe girişimiyse, 28 Şubat da en az 15 Temmuz kadar bir darbe girişimiydi. İnsanların hayatlarına, hayallerine darbe yapıldı. Eğitim hayatlarına, çalışma haklarına, insani yaşama haklarına engel olundu." değerlendirmesini yaptı.

Kavakcı, mahkeme salonunda farklı hikayeler dinlediklerini, başörtüsü yasağının bile olmadığını iddia edenlerin olduğunu aktararak, "AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, hukukçularla beraber bu sürecin takipçisiyiz. 28 Şubat darbesinin ve bu darbeyi planlayanların adaletin karşısında hesap verecekleri günü bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

"28 Şubat postmodern darbesi gerçekleşmiş bir darbedir"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli de 28 Şubat postmodern darbesinin gerçekleşmiş bir darbe olduğunu belirterek, amacının meşru hükümetin devrilmesi olduğunu ve sonuçta da darbenin REFAH-YOL hükümetinin devrilmesiyle sonuçlandığını dile getirdi.

Türk Ceza Kanunu'na göre darbe suç olduğu için şu anda 28 Şubat'ın asker sanıklarının yargılandığının altını çizen Benli, şunları kaydetti:

"28 Şubat sürecinde anayasaya aykırı fiiller gerçekleştirenler yargılanıyor. Sadece Kemal Gürüz yok, YÖK Başkanı olması hasebiyle yargılananlar arasında. Bunun haricinde 28 Şubat postmodern darbesini, daha sonraki süreçte 12 yıl boyunca on binlerce insanın temel haklarından dahi yoksun kalmasına sebebiyet veren darbenin sivil sanıkları hakkında yapılan savcılık soruşturması ise sürüyor. Daha sonra kararı bağımsız yargı verecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiRavza Kavakcı
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