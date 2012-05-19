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28 Şubat, D-8'e karşı yapıldı

28 Şubat, D-8 projesi amacına ulaşmasın diye yapıldı

28 Şubat, D-8'e karşı yapıldı

28 Şubat, D-8 projesi amacına ulaşmasın diye yapıldı

19 Mayıs 2012 Cumartesi 09:15
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28 Şubat, D-8'e karşı yapıldı

Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Fatih Erbakan, ''28 Şubat, D-8 projesi amacına ulaşmasın, Kuzey Kıbrıs Rumlara verilsin diye yapıldı'' dedi.
Erbakan, partisinin Söğüt İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen ''Erbakan'ı Anma'' konulu konferansa katıldı.
Belediye Kültür Sitesi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Fatih Erbakan, 28 Şubat'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği yörüngesine girmesi ve Milli Görüş hareketinin önüne geçilmesi için yapıldığını savundu.
Refah-Yol hükümetinin düşürülmesi için ABD'de toplantı yapıldığını, alınan kararların Milli Güvenlik Kurulu'nda dönemin Başbakanı olan babası Necmettin Erbakan'ın önüne konulduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:
''Ancak o tekliflerin altına imza atmadı. İmza atmış olsaydı hükümet düşürülmezdi, parti kapatılmazdı ve siyasi yasaklı hale getirilmezdi. Dolayısıyla 28 Şubat tiyatrosu dünya siyonizmi tarafından yazılmış ve sahnelenmişti. Erbakan Hoca dünya siyonizmi tarafından cezalandırılmıştı. 28 Şubat, D-8 projesi amacına ulaşmasın ve Kuzey Kıbrıs Rumlara verilsin diye yapıldı. Bu dönemde her türlü imkana rağmen milli gençlik vakıflarının kapatılmasına göz yumuldu. 28 Şubat ile hesaplaşmak D-8 projesini hayata sokmakla, İslam birliğini kurmakla, siyonizme karşı durarak, siyonizmden borç almamakla, faiz ödememekle olur. 28 Şubat ile hesaplaşmak dış güçler tarafından piyon olarak görevlendirilen 3 kişiyi tutuklamakla, o dönem piyon olarak kullanılan kimselerle uğraşmakla olmaz.''

Son Güncelleme: 19.05.2012 01:17
Anahtar Kelimeler:
KKTCFatih ErbakanSaadet Partisi28 şubatD-8Güney KıbrısKuzey KıbrısGKRY
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