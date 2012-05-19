28 Şubat, D-8'e karşı yapıldı

Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Fatih Erbakan, ''28 Şubat, D-8 projesi amacına ulaşmasın, Kuzey Kıbrıs Rumlara verilsin diye yapıldı'' dedi.

Erbakan, partisinin Söğüt İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen ''Erbakan'ı Anma'' konulu konferansa katıldı.

Belediye Kültür Sitesi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Fatih Erbakan, 28 Şubat'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği yörüngesine girmesi ve Milli Görüş hareketinin önüne geçilmesi için yapıldığını savundu.

Refah-Yol hükümetinin düşürülmesi için ABD'de toplantı yapıldığını, alınan kararların Milli Güvenlik Kurulu'nda dönemin Başbakanı olan babası Necmettin Erbakan'ın önüne konulduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

''Ancak o tekliflerin altına imza atmadı. İmza atmış olsaydı hükümet düşürülmezdi, parti kapatılmazdı ve siyasi yasaklı hale getirilmezdi. Dolayısıyla 28 Şubat tiyatrosu dünya siyonizmi tarafından yazılmış ve sahnelenmişti. Erbakan Hoca dünya siyonizmi tarafından cezalandırılmıştı. 28 Şubat, D-8 projesi amacına ulaşmasın ve Kuzey Kıbrıs Rumlara verilsin diye yapıldı. Bu dönemde her türlü imkana rağmen milli gençlik vakıflarının kapatılmasına göz yumuldu. 28 Şubat ile hesaplaşmak D-8 projesini hayata sokmakla, İslam birliğini kurmakla, siyonizme karşı durarak, siyonizmden borç almamakla, faiz ödememekle olur. 28 Şubat ile hesaplaşmak dış güçler tarafından piyon olarak görevlendirilen 3 kişiyi tutuklamakla, o dönem piyon olarak kullanılan kimselerle uğraşmakla olmaz.''

