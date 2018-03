28 Şubat bir an evvel bitmeli

İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 Şubat soruşturmasına ilişkin, ''Demek ki soruşturma devam ediyor. Bir an evvel iddianame varsa iddianamenin ortaya çıkması veya eğer takipsizliğe bağlanacaksa bir takipsizlik kararının bir an önce sonuçlandırılmasını ben şahsen bir hukukçu olarak da bir siyasetçi olarak da arzu ederim'' dedi.



Arınç, TRT Haber'de yayınlanan ''Özel Gündem'' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

28 Şubat soruşturmasına ilişkin bir soru üzerine Arınç, dün zamanın İçişleri Bakanı Meral Akşener'in bildiklerini anlattığını ve kendisine sorulan soruları cevapladığını ifade ederek, bunun önemli bir gelişme olduğunu, çünkü o sürecin bizzat içinde bulunmuş bir bakanın bildiklerini savcılara anlatmış olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Arınç, o dönemde yargılanan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu'nun da savcılar tarafından bilgisinin alınmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydederek, soruşturma kapsamında muvazzaf ve emekli olmak üzere bazı askerlerin de tutuklandığını hatırlattı.

Bülent Arınç, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında bugün verilen arama kararlarına ilişkin de, şunları dile getirdi:

''Demek ki soruşturma devam ediyor. Bir an evvel iddianame varsa iddianamenin ortaya çıkması veya eğer takipsizliğe bağlanacaksa bir takipsizlik kararının bir an önce sonuçlandırılmasını ben şahsen bir hukukçu olarak da bir siyasetçi olarak da arzu ederim. Önemli bir konu. Yeni gözaltılar olacaksa soruşturma bir an evvel bitmeli diye düşünürüm. Yargı sürecidir. Soruşturma biterse arkasından kovuşturma safhası başlar. Bir an evvel bu yargılamalardan sonuç alınabilir.

28 Şubat, üzerinde durulması gereken, seçilmiş bir hükümete karşı bir askeri darbenin bizzat yaşandığı bir olay, bugün bütün açıklığıyla ortaya çıkması lazım. Bu konunun bizzat mağdurlarından birisi olarak, o günkü hükümette payı olan bir siyasetçi olarak, bir milletvekili, kendisi ve ailesiyle birlikte mağdur olmuş bir insan olarak, o sürecin Türkiye'de bir ibret vesikası olarak yargı tarafından hesabının sorulması beni ancak mutlu eder.''

Sayın Demirel konuşmuyor

''28 Şubat'a ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yapılacak şeklindeki değerlendirme'' üzerine de Arınç, şunları kaydetti:

''Bugünden itibaren başlarsa işimiz çok zor. Ancak savcılar geçmişten bu yana bu olayla ilgili bir inceleme yaptılar şimdi bunun soruşturma safhasına başlanmışsa o zaman işimiz kolay diye düşünebiliriz. Yani 'ben bu akşam düşündüm, bu sabah bu işe başlayayım' diye herhalde soruşturma safhasına geçilmemiştir. 28 Şubat bilinmeyen, faili meçhul değil ki, 28 Şubat'tan kast ederken bundan 15 yıl öncesinden bahsediyoruz. Her şey çok taze. Bütün hatıralar, her gün konuşulan hatıralar. Bunun belgeselleri de yapıldı. Olayın canlı tanıkları da halen konuşulabilecek durumdalar. Sayın Demirel konuşmuyor belki ama Demirel'in dışında o süreci yaşayan herkes, bir tarafında bu işin neler olduğunu rahatlıkla anlatabilir. Mesela bir rektör, bir profesör YÖK'te ne yaşandığını rahatlıkla bize söyleyebilir. Medyanın içerisinde bu darbeye teşvik eden ve alkış tutanların kimler olduğunu bugün kendi içinden de rahatlıkla konuşabilirler, o gün parlamentoda olanlar ve en azından DYP ve Refah Partisi kanadında olanlar kendi partilerinin nelere maruz kaldığını çok iyi bilebilirler. MGK'da bulunan herkes, MGK toplantılarında ne konuşulmuştu, askerin tavrı ne olmuştu, Demirel'in tavrı ne olmuştu, 18 madde imzalanmış mı, imzalanmamış mıydı, bunun parlamentodaki görüşmelerinde kimler neler söylemişti... Bütün bunlar daha mürekkebi kurumamış şekilde duruyor. Dolayısıyla eğer ben bir cumhuriyet savcısı olsaydım, bu konuları bir araştırma ihtiyacı duyacaksam, mutlaka okur, notlarımı alır ve suç vasfını tayin ederek bir soruşturmaya başlardım. Eminim, bu savcılar da aynı şeyi yapmışlardır.''

Arınç, 28 Şubat soruşturmasına ilişkin bugünkü gözaltı kararlarında muvazzaf askerlerin de olduğunun hatırlatılması üzerine de, ''Olabilir. Diğer davalarda da var. 'Balyoz'da da var, 'Kafes'te de var. Diğer davalarda da var. Sayısını tam olarak bilmiyorum ama 100'den fazla muvazzaf askerin o davalardan tutuklu olduğunu hepimiz biliyoruz. Belki 200'den fazla da emeklinin... Çok ilginç değil bu. 'Muvazzaf askerler de bulunuyor' derken, o gün binbaşı ise bugünkü rütbesi de budur. Herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan bugüne kadar gelmişse de terfilerini normal olarak yapmıştır. Bence soruşturma sonucunu bekleyelim. Ancak bu soruşturmanın çok fazla uzamasının kamuoyunda vicdanlara olumlu etki yapmayacağını düşünüyorum. Bir an evvel bu soruşturmayla ilgili ne varsa süratle yapılsın ve iş daha çok belirgin hale gelsin.''