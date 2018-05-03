"25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin beka sorunu varsa, herkesin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Birleşeceğiz kazanacağız, bu ülkeye kardeşliği, demokrasiyi getireceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin hapislerde bulunduğunu, Türkiye'nin medya özgürlüğü konusunda sonlarda olduğunu, gazetecilerin gücü övmek için değil, denetlemek için görev yapması gerektiğini, gazetecinin güce tapması, gücün arkasından gitmesi durumunda işlevini yitireceğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz noktada bu örnekleri Türkiye'de çok görebilirsiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazete sahiplerinin kendi özgür iradeleriyle gazetecilik yapmadığını, atamayla mevcut görevlerine geldiğini ileri sürerek, bu konuya ilişkin altı ilke belirlediklerini bildirdi.

Dördüncü ilke olarak Basın İlan Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yeniden yapılandırılmasını belirlediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, kamu ilanlarının objektif kıstaslarla belirlenmesinin ve televizyonlarda zorunlu yayımlanan ilanların paralı olmasının diğer kuralları olduğunu belirtti.

Yetki verilmesi durumunda bunların tamamını hayata geçireceklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kürsüden defalarca FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladık, malum FETÖ'nün siyasi ayağı, bir numaralı ayağı sarayda oturan zattır. Herkes bunu biliyor. Ne istediniz de vermedi? Türkiye'yi teslim etti, bundan daha iyi siyasi ayak mı olur. FETÖ'nün istediği valileri, kaymakamları, paşaları sen atamadın mı? Sen atadın. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı? Açtın. Daha bundan büyük siyasi ayak mı olur? Şunu affedemiyorum, FETÖ'nün siyasi ayağıyla iş birliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. 'Efendim bu seçmenler FETÖ'cü mü, değil mi?' Ne demek FETÖ'cü mü, değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan iş birliği yaptığın adama bakacaksın, milliyetçiliği ayaklar altına alan adama bakacaksın sen. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı, 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım.' diyen adamla asla yan yana gelmezdi, kendi partisini satmazdı. Şimdi bunu niye söylüyorlar, 'Efendim seçmenlere bakmamız lazım, bu seçmenlerde FETÖ ayağı var mı, yok mu?' Tepedeki adama bak sen kardeşim, seçmen FETÖ'cü mü, değil mi nereden bileceksin onu. Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar, amaç bu. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun 25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacaktır."