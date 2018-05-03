Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104634
ALTIN
177.330
DOLAR
4.2019
STERLİN
5.6957
EURO
5.0317
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu
Kadın yazılımcı aranıyor
Kadın yazılımcı aranıyor
Trafik Haftası başlıyor
Trafik Haftası başlıyor
'100 bin imza'
'100 bin imza'
İddia kamerayla çözülecek
İddia kamerayla çözülecek

"25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacak"

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar, amaç bu. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun 25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacaktır." dedi.

"25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacak"

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar, amaç bu. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun 25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacaktır." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:56
0 Okunma
"25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin beka sorunu varsa, herkesin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Birleşeceğiz kazanacağız, bu ülkeye kardeşliği, demokrasiyi getireceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin hapislerde bulunduğunu, Türkiye'nin medya özgürlüğü konusunda sonlarda olduğunu, gazetecilerin gücü övmek için değil, denetlemek için görev yapması gerektiğini, gazetecinin güce tapması, gücün arkasından gitmesi durumunda işlevini yitireceğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz noktada bu örnekleri Türkiye'de çok görebilirsiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazete sahiplerinin kendi özgür iradeleriyle gazetecilik yapmadığını, atamayla mevcut görevlerine geldiğini ileri sürerek, bu konuya ilişkin altı ilke belirlediklerini bildirdi.

Dördüncü ilke olarak Basın İlan Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yeniden yapılandırılmasını belirlediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, kamu ilanlarının objektif kıstaslarla belirlenmesinin ve televizyonlarda zorunlu yayımlanan ilanların paralı olmasının diğer kuralları olduğunu belirtti.

Yetki verilmesi durumunda bunların tamamını hayata geçireceklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kürsüden defalarca FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladık, malum FETÖ'nün siyasi ayağı, bir numaralı ayağı sarayda oturan zattır. Herkes bunu biliyor. Ne istediniz de vermedi? Türkiye'yi teslim etti, bundan daha iyi siyasi ayak mı olur. FETÖ'nün istediği valileri, kaymakamları, paşaları sen atamadın mı? Sen atadın. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı? Açtın. Daha bundan büyük siyasi ayak mı olur? Şunu affedemiyorum, FETÖ'nün siyasi ayağıyla iş birliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. 'Efendim bu seçmenler FETÖ'cü mü, değil mi?' Ne demek FETÖ'cü mü, değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan iş birliği yaptığın adama bakacaksın, milliyetçiliği ayaklar altına alan adama bakacaksın sen. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı, 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım.' diyen adamla asla yan yana gelmezdi, kendi partisini satmazdı. Şimdi bunu niye söylüyorlar, 'Efendim seçmenlere bakmamız lazım, bu seçmenlerde FETÖ ayağı var mı, yok mu?' Tepedeki adama bak sen kardeşim, seçmen FETÖ'cü mü, değil mi nereden bileceksin onu. Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar, amaç bu. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun 25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluFETÖSeçimTBMMdeki Grup Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BBP 'Cumhur İttifakı'na katıldı
BBP 'Cumhur İttifakı'na katıldı
CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi
CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi
Bahçeli'nin 100 bin imzada FETÖ uyarısına CHP'den tepki
Bahçeli'nin 100 bin imzada FETÖ uyarısına CHP'den tepki
AK Parti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı aldı
AK Parti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı aldı
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu
AK Parti'de başvuru yapan aday adayı sayısı belli oldu
AK Parti'de başvuru yapan aday adayı sayısı belli oldu
Başbakan Yıldırım: Bizim için not, milletin notudur
Başbakan Yıldırım: Bizim için not, milletin notudur
CHP Grubu basına kapalı toplanacak
CHP Grubu basına kapalı toplanacak
"Çavuşoğlu ve Pompeo bir araya gelecek"
"Çavuşoğlu ve Pompeo bir araya gelecek"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ