Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçede yoğun ilgiyle karşılanan Bozdağ, vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti.

AK Parti iktidarının yaptığı çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinde hemşehrilerinden destek istedi.

Bozdağ, ziyaretlerinde, Türkiye'nin son 16 yıl içerisinde yakaladığı siyasi istikrarla, güçlü iktidar ve güven ortamı sayesinde her alanda, çok büyük değişimler yaşadığına dikkati çekti.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, "24 Haziran sıradan bir tarih değil, Türkiye'nin, cumhuriyetin ilanından bu yana geçen yaklaşık yüz yıl sonra yeni bir hükümet sistemini uygulamaya koyacağı bir tarihtir." dedi.

Bozdağ, parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğini, yeni bir yüzyılın kapısının aralanacağını ifade etti.

Bozdağ'ın esnaf ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci ve parti yöneticileri eşlik etti.