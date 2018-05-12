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"24 Haziran seçimleri ilk turda sonuçlanacak"

Başbakan Yardımcısı Işık, 24 Haziran seçimlerinin ilk turda sonuçlanarak Türkiye'nin yeni sistemle idare edilmeye başlanacağını söyledi.

"24 Haziran seçimleri ilk turda sonuçlanacak"

Başbakan Yardımcısı Işık, 24 Haziran seçimlerinin ilk turda sonuçlanarak Türkiye'nin yeni sistemle idare edilmeye başlanacağını söyledi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:00
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"24 Haziran seçimleri ilk turda sonuçlanacak"

AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı'nca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük STK Buluşması"nda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana hem yerelde hem genelde çok önemli hizmetler ve köklü reformlar yaptığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin en buhranlı döneminde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Milli Savunma Bakanlığı yaptığını, daha önce de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, şunları anlattı: 

"Eğer Türkiye, 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönemde Başbakan olarak verdiği talimatlarla harekete geçmemiş olsaydı, 2002 yılından itibaren savunma sanayinde yerlileşme ve millileştirme hamlelerini başlatmamış olsaydık, inanın biz ne Fırat Kalkanı'nı ne Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapamazdık. Bugün Allah'a hamdolsun, Türkiye, dışarıdan bir cıvata gelmediği zaman helikopterlerinin kalkmadığı bir ülke değil. Aksine kendi helikopterini yapan bir ülke konumuna geldi. Bugün artık Türkiye kendi tankını yapan, kendi insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldi. Bugün eğer terör örgütleri PKK, PYD, YPG, DEAŞ Türkiye'ye karşı içeride ve dışarıda adeta kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale geldiyse bu o nitelikli insan unsurunun yanında savunma sanayinde geliştirdiğimiz teknolojik silahların, askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin emrine verilmesi sayesindedir."

Başbakan Yardımcısı Işık, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ilk turda sonuçlanacağını, artık Türkiye'nin yeni sistemle idare edileceğini ifade ederek, "Elbette birilerinin uykusu kaçıyor, elbette birilerinin morali fena halde bozuluyor. Hele hele halkımızdaki bu güçlü iradeyi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bu güçlü teveccühü gördükçe birileri zıvanadan çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti'yi 300 milletvekilinin altına düşürmek için sinsi plan yapıyorlar"

Muhalefetin şu anda Cumhurbaşkanlığından ümidini kestiğini, onların tek derdinin, "Acaba parlamentoda AK Parti'yi salt çoğunluğun altına düşürebilir miyiz? AK Parti 300 milletvekilinin altında kalırsa biz Recep Tayyip Erdoğan'ı da yeni sistemde tıkarız." olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çok sinsice çalışmaların yapıldığını biliyoruz. 24 Haziran'da sizler de bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği pusulasında bu konuyu özellikle dikkate alarak değerlendirme yapın. Bu dönem, özellikle ilk 5 yıl Türkiye'nin sistemini oturtması açısından, parlamentoda AK Parti'nin çoğunluğunun bulunması önemli. Eğer meclis aritmetiği bu noktada, özellikle ikinci sıçrama dönemi için yapılması gereken reformları engeller bir pozisyonda oluşursa, bu o zaman Türkiye'nin hızını keser. Türkiye'nin atması gereken adımları zamanında etkili ve süratli şekilde atmasını önler. Onun için sizlerden bu konudaki isteğimiz nasıl Kocaeli'de bütün belediyeler AK Partili, hükümet AK Partili ise şimdi de diyoruz ki, hem Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de milletvekili seçiminde de AK Parti'nin listesine oy vereceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Fikri IşıkAK Parti
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