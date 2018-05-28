Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106112
ALTIN
191.518
DOLAR
4.5902
STERLİN
6.1092
EURO
5.3303
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
'İstİstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın...
Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı
Atatürk Köşkü 44 bin turisti...

"24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye'yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak." dedi.

"24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye'yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak." dedi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:54
0 Okunma
"24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak"

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Darbe Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Adnan Menderes idam edildikten sonra milletin hafızasında "Neden sokağa çıkmadık, neden sahip çıkmadık milletin adamına" diye olayın yer ettiğini söyledi. Zeybekci, "Rahmetli Adnan Menderes'e karşı yaşanan o mahcubiyet, o pişmanlık, milletin 15 Temmuz'un karşısına çelik gibi çıkmasına sebep oldu. Rahmetli Menderes geceyse 15 Temmuz bir sabahtır." diye konuştu. 

Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde destan yazıp demokrasi için bedel ödediğini aktaran Zeybekci, bu mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını dile getirdi. 

Türkiye'nin kısa vadeli borçlarının tamamının 190 milyar dolar, Merkez Bankası net rezervinin ve döviz tevdiat hesaplarındaki varlıklarının ise 240 milyar dolar olduğuna işaret eden Zeybekci, "İş dünyasının temsilcileri aramızda. Allah aşkına soruyorum, bu şirket tefeciye düşer mi, böyle bir şirketiniz olsa tefeciye düşer mi?" diye sordu.

Zeybekci, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğüne işaret ederek, "20 aydan beri sanki o hain darbecilere ders olsun diyen ihracatçılar destanı var. Geçen sene bugünlerde 145 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı şimdi 162,5 milyar dolar, yıl sonunda 173 milyar dolara gelecek. Türkiye bir yılda 1 milyon 360 bin vatandaşına istihdam yaratmış, işsizlik rakamlarını 2 puan aşağıya çekmiş, bütçe açığını yüzde 1,5 ile Avrupa'nın en iyisi olarak tutmuş, ihracatta artış devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Onların istediği el açan bir Türkiye"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamının haziranda açıklanacağını hatırlattı. Türkiye'nin yine dünyada ilk üçte olacağına işaret eden Zeybekci, "Türkiye'yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak. Kendi ayakları üzerinde durmuş, kültür coğrafyası dediğimiz Türk-İslam coğrafyasında yüzlerin dönüldüğü, ellerin ona açıldığı bir Türkiye. Onların istediği el açan bir Türkiye. Memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı. Biz güçlü olacağız, biz dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız." şeklinde konuştu. 

"Bu millet gereken cevabı verecektir"

Toplantı sonrası gazetecilerin, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs ile ilgili paylaşımını sorması üzerine Zeybekci, şunları kaydetti:

"Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk'ün adını bu şekilde kirletiyorsa, Gazi Mustafa Kemal'in adını bu şekilde suistimal ve istismar etmeye kalkıştıysa, yani cüret ettiyse, yani 27 Mayıs'ı haklı gösteren ve onu destekleyen bir yaklaşım içinde bulunduysa, bununla ilgili kurumların, medyanın, Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının bunlara hadlerini bildireceklerine inanıyorum. Böyle bir şey yaptılarsa bu millet gereken cevabı verecektir. Milletin bu cevabı verebilmesi için de milletimize bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Bu konuda ilgili kurumlarımıza önemli iş düşüyor."   

AA

Anahtar Kelimeler:
Nihat ZeybekciAdnan Menderes Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hiçbir darbenin arkasında milli irade olmaz"
"Hiçbir darbenin arkasında milli irade olmaz"
HÜDA PAR cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek
HÜDA PAR cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek
Boynuna geçirilen ilmeğin, kefeninin, yediği yemeğin parası ailesinden istendi
Boynuna geçirilen ilmeğin, kefeninin, yediği yemeğin parası ailesinden istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler
CHP'nin aday listesi YSK'ye teslim edildi
CHP'nin aday listesi YSK'ye teslim edildi
AK Parti aday listesini YSK'ye sundu
AK Parti aday listesini YSK'ye sundu
"CHP ve Saadet Partisi için sonu hüsran bir seçim"
"CHP ve Saadet Partisi için sonu hüsran bir seçim"
Milletvekili aday listelerinde bugün son gün
Milletvekili aday listelerinde bugün son gün

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ