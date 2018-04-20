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"24 Haziran'da en iyi sonucu alacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, "24 Haziran 2018 günü en iyi şekilde sonuçlar alacağımıza, teşkilatlarımızla beraber tüm ekibimizle yürekten inanıyoruz." dedi.

"24 Haziran'da en iyi sonucu alacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, "24 Haziran 2018 günü en iyi şekilde sonuçlar alacağımıza, teşkilatlarımızla beraber tüm ekibimizle yürekten inanıyoruz." dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:39
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"24 Haziran'da en iyi sonucu alacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "24 Haziran 2018 günü en iyi şekilde sonuçlar alacağımıza, teşkilatlarımızla beraber tüm ekibimizle yürekten inanıyoruz." dedi.

Karacan, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerine söyledi.

Tüm illerin seçime hazır olduğunu vurgulayan Karacan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm kongrelere katılım yapıldı. Türkiye'de iki ilimizin, büyükşehirlerimizin iki kongresi kalmıştı. Geriye kalan kongrelerimiz bitmişti. Teşkilatlarımız seçime hazır, diri ve heyecanlı, motivasyonlu bir şekilde seçime en hazır parti olarak yolumuza devam edeceğiz. 24 Haziran 2018 günü en iyi şekilde sonuçlar alacağımıza, teşkilatlarımızla beraber tüm ekibimizle yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Karacan, hızlı, aktif, dinamik, sahayı bilen, halkıyla hemhal olan, onların derdini dinleyen teşkilatlara sahip olduklarını vurgulayarak, "Sadece ana kademe değil, gençlik kolları, kadın kolları, tüm ilçe teşkilatlarımızla beraber seçime hazır vaziyette yolumuza devam edeceğiz. İnşallah güzel hizmetlere vesile oluruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın meslek lisesi sözü

Ziyaretin ardından Es Ağrılılar Derneği tarafından İlahiyat Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programına katılan Karacan, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karacan, Eskişehir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Şehir Hastanesinin tamamlanması için çalışmalarını hızlandıracaklarını vurgulayarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ne meslek lisesi sözünü hatırlattı.

Harun Karacan, şunları kaydetti:

"15 derslikli 7 bin metrekare civarında alana sahip, bütün pansiyonuyla, Kırka'yı ve Eti Bor Maden İşletmeleri'ni ilgilendiren bir sözü vardı. Onun çalışmalarının neticelendiğini ve Kırka Mahallesi'nin güzel bir meslek lisesine kavuşacağı müjdesini veriyoruz. Okul için Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Çalışmalar hızlandı, en kısa sürede temel atmasına gideriz. Borla ilgili bir meslek lisesi olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiHarun Karacan
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