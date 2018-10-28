Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
15 Suudiye yaptırım sert gözükmenin yolu
15 Suudiye yaptırım sert gözükmenin...
MHP yerel seçime hazırlanıyor
Son Dakika
MHP yerel seçime hazırlanıyor
Ankara YHT Garı 10 milyon yolcu ağırladı
Ankara YHT Garı 10 milyon...
Kasımpaşa deplasmanda puan kaybetti
Kasımpaşa deplasmanda puan kaybetti

'2019 Cumhurbaşkanlığı Programı' Resmi Gazete'de

'2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

'2019 Cumhurbaşkanlığı Programı' Resmi Gazete'de

'2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

28 Ekim 2018 Pazar 12:17
0 Okunma
'2019 Cumhurbaşkanlığı Programı' Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı.

"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Kıdem tazminatı reformu yapılacak

Hedef eğitimin kalitesini yükseltmek

Türkiye hava ulaşımında aktarma merkezi olacak

Kültürel tesisler yerel yönetimlere devredilecek 

Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak

Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı.

Toplam 303 sayfadan oluşan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Sosyal Koruma", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı", "Sosyal Güvenlik", "Spor", "Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme" gibi başlıklarda amaç ve hedefler paylaşıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
2019 Cumhurbaşkanlığı ProgramıCumhurbaşkanlığı Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölgemizde oldubittiye müsaade edilmeyecektir
Bölgemizde oldubittiye müsaade edilmeyecektir
Alman yatırımcıya özel masa
Alman yatırımcıya özel masa
MHP yerel seçime hazırlanıyor
MHP yerel seçime hazırlanıyor
'31 Mart seçimleri İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun'
'31 Mart seçimleri İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun'
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
"Bilgiyi üreten toplumlar iki adım önde gidiyor"
"Bilgiyi üreten toplumlar iki adım önde gidiyor"
İnce'den İstanbul adaylığı için 'sandık' şartı
İnce'den İstanbul adaylığı için 'sandık' şartı
Meclis Genel Kurulu emeklilikte yaşa takılanları görüşecek
Meclis Genel Kurulu emeklilikte yaşa takılanları görüşecek
CHP'den '2023 Eğitim Vizyonu' açıklaması
CHP'den '2023 Eğitim Vizyonu' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ