"2018 yılı içerisinde inşallah 5 bin engelli memur alacağız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kamuda 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 50 binin üzerine çıkarttık ve 2018 yılı içerisinde de inşallah 5 bin engelli memur alacağız." dedi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından engellilerin sosyal ve ekonomik yaşama tutunmasına yönelik hayata geçirilen "Engelsiz Kafe"nin açılışını yapan Bakan Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinden bu yana engelliler ve engelli ailelerin yanında yer aldığını söyledi.

Engelli vatandaşların yanlarında olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"2002 yılında engellilerin durumunu sizler biliyordunuz, yaşıyordunuz. Evine hapsedilmiş, odalara terk edilmiş engellilerimiz vardı. Biz bugün çok şükür hem istihdam anlamında hem eğitim anlamında tamamen sosyal hayatın içerisinde olmaları için çalışıyoruz. Öncelikle tüm evlatlarımızın eğitim almalarını istiyoruz. Engellilerimizin hayatın içerisinde olmalarını istiyoruz. Bu anlamda istihdamda çok önemli bir mesafe katettik. Kamuda 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 50 binin üzerine çıkarttık ve 2018 yılı içerisinde de inşallah 5 bin engelli memur alacağız. Engelliler için e-KPSS'yi getirdik. Sizler için getirdik. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz istiyoruz ki engellilerimiz hayatın içerisinde yer alsın, toplumla kaynaşsın, el ele birlikte vakit geçirsin. Açtığımız kafe, bu anlamda çok güzel hizmetler verecek, buna eminiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Kafenin işletmeciliğini yapan Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç ise Kaya'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Açılışa, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile çok sayıda vatandaş katıldı.