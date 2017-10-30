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2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:51
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2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarıları ile Sayıştay tezkerelerinin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, usul hakkında söz aldı.

Paylan, komisyondaki görüşmelere rağmen bütçe tasarıları üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını, sorularına cevap alamadıklarını, kameramanlara, bakan konuşunca çekim yapmasına izin verildiğini muhalefet milletvekillerinin konuşmalarında dışarı çıkarıldığını söyledi.

Daha sonra bütçe üzerindeki görüşmelere geçildi. İlk sözü CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuHDP
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