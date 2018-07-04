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"2018'in ilk 5 ayında tüm yılların rekorlarını kırdık"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "2018'in ilk 5 ayında tabir-i caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 28 milyon hedefiyle bu yıl, Allah'ın izni ve sizin gayretinizle 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacak" dedi.

"2018'in ilk 5 ayında tüm yılların rekorlarını kırdık"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "2018'in ilk 5 ayında tabir-i caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 28 milyon hedefiyle bu yıl, Allah'ın izni ve sizin gayretinizle 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacak" dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:22
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"2018'in ilk 5 ayında tüm yılların rekorlarını kırdık"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaretinde, birlik üyeleriyle bir araya geldi ve yönetim kurulu toplantısına katıldı. 

Ziyaretin basına açık bölümünde turizm sezonunun yoğun geçmesinden son derece memnun olduğunu dile getiren Kurtulmuş, TÜRSAB'ın çok önemli bir sektör kuruluşu olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş, turizmde çok önemli bir hava yakaladıklarını dile getirerek, "2014'te yakaladığımız güzel bir hava 2015 ve 2016'da çoğu siyasi sebepler dolayısıyla, Türkiye'den kaynaklanmayan Avrupa'daki gelişmeler, Suriye krizinin ortaya çıkardığı yeni sorunlar gibi birçok sorun nedeniyle 2015 ve 2016'yı turizm bakımından kayıp yıllar olarak değerlendirebiliriz. Dipte olan bir dönemdi." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl turizm sektörüne çok iyi bir şekilde geri döndüğünü anımsatan Kurtulmuş, dünya piyasalarında yeniden rekabetçi özellik kazandıklarını söyledi.

Kurtulmuş, 2017'de herkesi mutlu eden bir sonucun ortaya çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"32 milyon turist, 26,5 milyar dolarlık bir gelir elde ettik. 2018'e de bu ivmeyle girdik. 2017'nin sonunda 1-3 Kasım'da yapılan Turizm Şurası 18 yıl sonra yapılan bu şura, sektör için tam manasıyla dönüm noktası oldu. Sektördeki ilgili arkadaşlarımız, kamunun ilgili bütün kurum ve kuruluşları aynı platformda bir araya geldi. O şura esnasında ve sonrasında ortaya çıkan fevkalade motivasyon, takım oyunu turizm sektörü bu yıla çok büyük bir ivmeyle girdi. 2018'in ilk 5 ayında tabir-i caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon, Türkiye'ye ziyaretçi olarak geldi. Biz yeniden 2018'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarı doğru revize etmek durumunda kaldık. Katıldığımız bütün uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyon, sonradan gerçekleşenler gösteriyor ki 28 milyon hedefiyle başladığımız bu yıl, Allah'ın izni ve sizin gayretinizle 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacak. Bu Türkiye için önemli bir işarettir."

2023 turizm hedeflerine ulaşmanın daha kolay olacağını aktaran Kurtulmuş, turizmin farklı alanlarındaki etkinliğin daha da artırılacağını kaydetti.

Kurtulmuş, 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefinin yakalanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Herhalde bu rakamları onar artıracağız. 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir seviyesine ulaşacağımızı ümit ediyorum. Hepinizin gayretleri ve hepimizin destekleriyle. Turizmdeki bu canlılık sadece Türkiye üzerindeki olumsuz algı operasyonlarının bertaraf edilmesi bakımından değil, aynı zamanda en temel ekonomik problemlerden birisi olan cari açığın giderilmesi açısından da önemlidir. Turizmdeki gelişme Türkiye'nin tanıtımı, pozitif algı bakımından çok önemli. Bunun da ötesinde ekonominin reel tarafını güçlendirici bir özelliği var. Turizm sektörü neredeyse yüzde 100 yerli olma özelliğiyle her bir turiste yapılan hizmet aslında bir ihracat olarak görülmeli." 

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜRSABKültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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