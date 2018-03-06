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"2 Nisan bizim son tarihimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz" dedi.

"2 Nisan bizim son tarihimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz" dedi.

06 Mart 2018 Salı 13:31
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"2 Nisan bizim son tarihimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı.

Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81 ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

"Temennimiz, sınav süreçlerinin de titizlikle yürütülmesi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadroya geçiş süreciyle ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını bildiren Sarıeroğlu, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." ifadesini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan ve yoğunluğun yaşandığının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bizim temennimiz ilk andan itibaren insanların hayatına dokunan bu süreçlerin bu kadar önemli bir düzenlemeyi gölgeleyecek uygulamaların olmaması için büyük bir çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla 81 ilde teyakkuz halinde tüm süreçlerin içerisindeydik. Allaha çok şükür ki çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Temennimiz, bu sınav süreçlerinin de aynı titizlikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda yürütülmesi. Bununla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Var olan olumlu havanın sonuna kadar devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili tüm aşamaları kurulan sistem üzerinden takip ettiklerini belirterek, dünkü Bakanlar Kurulunda da bu konuda bir bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

4C'liler en kısa sürede 4B'ye geçecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak toplumun büyük bölümünü kapsayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ama taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin bunlardan en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu işin başarıyla tamamlanması bizim için önemli. Kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliği, çok fazla algı operasyonu gerçekleştirildi ama yaptığımız işi bunların hiçbiri gölgeleyemedi. Biz inşallah titizlikle yapacağız. Bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu süreçleri yönetenlerin, hassasiyet ve titizliklerini en üst seviyede tutmaya devam etmeleri konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tekrar herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, kamuda 4C statüsündeki çalışanların 4B statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiğini bildirerek, bu düzenlemeyi de kısa süre içerinde ilan edeceklerini duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jülide SarıeroğluTaşeronTaşeronlara Kadro
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