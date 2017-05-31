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'17 Aralık'ın, MİT tırlarının Gezi'den farklı olmadığını herkes gördü'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "17 Aralık'ın, MİT tırlarının Gezi'den farklı bir senaryo olmadığını herkes görmüş oldu." dedi.

'17 Aralık'ın, MİT tırlarının Gezi'den farklı olmadığını herkes gördü'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "17 Aralık'ın, MİT tırlarının Gezi'den farklı bir senaryo olmadığını herkes görmüş oldu." dedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:20
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'17 Aralık'ın, MİT tırlarının Gezi'den farklı olmadığını herkes gördü'

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ensar Vakfının bir toplantısında toplumu ayrıştıran bir konuşma yaptığını öne sürdü. 

Erdoğan'ın "15 Temmuz gecesinde oraya gelenler Gezi Parkının gençleri değildi, oraya gelenler vatanını, milletini seven gençlerdi." cümlesini kullandığını anımsatan Gök, şunları kaydetti:

"Şimdi bu cümlenin neresini düzelteceğiz. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden gençler de Türkiye'nin gençleridir, CHP'nin sahip çıktığı gençlerdir. Gezi olaylarında hayatını kaybeden gençler de bu ülkenin gençleridir. Böyle bir ayrımı asla kabul edemeyiz. Kimse kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak halde değildir. Bu toplumun bütün değerlerinin her olayda bir reaksiyon verdiğini biliyorum. 15 Temmuz'un farklı, Gezi olaylarının farklı bir mecrası vardır. Orada görev yapan herkes vatanını sever."

"Herkes gördü"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, herkesin sosyal olaylara bakışının farklı olabileceğini bildirdi.

Gezi Parkı eylemlerinde yaşananları anlamaya çalıştıklarını, 'ağaç, yeşillik' dediklerini, ancak zaman içerisinde insanların nasıl bir provakasyona alet olduğunu, uluslararası bir oyunun parçası olduğunu herkesin gördüğüne işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"17 Aralık'ın, MİT tırlarının Gezi'den farklı bir senaryo olmadığını herkes görmüş oldu. Başbakanın ofisini yağmalamaya çalışan, ambulansları taşlayan, polisi taşlayan insanların vatansever diye ifade edilemeyeceğini herkes gördü."

Turan, Gezi'nin bir eylem değil, provokasyon olduğunu, uluslararası ajanların cirit attığını bildiğini, gördüğünü aktardı. Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine, bayrağına, gençlerine sahip çıkan bir duruşla bir konuşma yaptığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluMİTMİT Tırları
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