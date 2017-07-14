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"16 Temmuzdaki yürüyüşte bütün milletvekillerimizle hazır olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız." dedi.

"16 Temmuzdaki yürüyüşte bütün milletvekillerimizle hazır olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız." dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 14:33
35 Okunma
"16 Temmuzdaki yürüyüşte bütün milletvekillerimizle hazır olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPBirinci MeclisMilletvekillerimizYürüyüş
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