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"16 Nisan kesin gibi takvim onu gösteriyor"

Adalet Bakanı Bozdağ, referandum takvimine ilişkin,Yasa 60'ıncı günü takip eden ilk pazar dediğine göre bugün, yarın, öbür gün onaylanırsa da tarih 16 Nisan'ı gösteriyor. 16 Nisan sanki kesin gibi çünkü takvim onu gösteriyor." dedi.

"16 Nisan kesin gibi takvim onu gösteriyor"

Adalet Bakanı Bozdağ, referandum takvimine ilişkin,Yasa 60'ıncı günü takip eden ilk pazar dediğine göre bugün, yarın, öbür gün onaylanırsa da tarih 16 Nisan'ı gösteriyor. 16 Nisan sanki kesin gibi çünkü takvim onu gösteriyor." dedi.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:29
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"16 Nisan kesin gibi takvim onu gösteriyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağreferandum takvimine ilişkin, "Yasa kuralı koymuş tarihi esasında onaydan sonra yasa belirliyor. Yasa 60'ıncı günü takip eden ilk pazar dediğine göre bugün, yarın, öbür gün onaylanırsa da tarih 16 Nisan'ı gösteriyor. 16 Nisan sanki kesin gibi çünkü takvim onu gösteriyor." dedi.

Bozdağ, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bakışının net olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir tereddüt içinde olduğunu düşünmenin yanlış olacağını dile getiren Bozdağ, Erdoğan'ın anayasa değişikliğini bu hafta içinde onaylayacağını açıkladığını hatırlattı.

Referandum takviminin sorulması üzerine Bozdağ, "Yasa kuralı koymuş, tarihi esasında onaydan sonra yasa belirliyor. Yasa 60'ıncı günü takip eden ilk pazar dediğine göre bugün, yarın, öbür gün onaylanırsa da tarih 16 Nisan'ı gösteriyor. 16 Nisan sanki kesin gibi çünkü takvim onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet sistemi değişikliğine vatandaşın büyük oranla "evet" diyeceğini ve bu konuda tereddüdünün bulunmadığını dile getiren Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bugünün değil, Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu söyledi.

"Bahçeli'nin konuşması tarihi nitelikte bir konuşma"

Bozdağ, referandum sürecinde nasıl bir kampanyanın yürütüleceğinin sorulması üzerine, AK Parti'nin her seçimde profesyonel destekler aldığını ve bu anlamda hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

AK Parti'de süreci yönetecek bir strateji ekibinin de oluşturulduğunu aktaran Bozdağ, bu ayın sonuna doğru geniş katılımlı bir tanıtım yapılabileceğini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de partisinin grup toplantısındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı salı günkü konuşma, tarihi nitelikte bir konuşma. Çok net, açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisinin duruşunu ortaya koydu ve bu duruşa karşı bakanlara da kendince cevaplarını verdi. Sayın Başbakanımızın konuşması da bu açıdan oldukça net." diye konuştu.

CHP'nin halka gitmemek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Bozdağ, mahkeme kapısının değil halkın derde deva olduğunu vurguladı.

"Referandumda 'hayır' oyu vereceklerin terörist ilan edildiğine" yönelik eleştirilerin aktarılması üzerine Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığının siyasi etik ve ahlakla bağdaşmayacak büyük bir çarpıtma olduğunu aktardı.

"Biz 'hayır' veren teröristtir demiyoruz"

PKK'nın, DHPK-C'nin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ve diğer terör örgütlerinin "hayır" dediğini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bütün terör örgütleri niçin 'hayır' için örgüt üyelerini seferber ediyorlar? Türkiye'nin milli çıkarlarını PKK düşündüğü için mi 'hayır' diyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse Türkiye devleti, Türk milleti daha güçlü, demokrasi daha iyi olur diye mi 'hayır' diyor? Şimdi DHKP-C, FETÖ niye 'hayır' diyor? Ben vatandaşa bunu anlatmak zorundayım. Herkes de anlatacak. Biz diyoruz ki 'evet' diyen kimlerle hangi safta durduğuna iyi baksın, 'hayır' diyen de kimlerle hangi safta birleştiğine baksın. Bu, 'hayır' diyene terörist demek değildir. İnsanlarımızın dikkatine getiriyoruz. Bunlar bunu söylüyor. Türkiye'nin milli menfaatleriyle ilgili bir AK Parti'yle PKK'nın hedef birliği yapması mümkün mü? Ülkücüler ile MHP üzerine de oyun oynanıyor. Bir ülkücü, MHP'li, PKK ile aynı ideal için koşacak, çalışacak, ter dökecek, aynı ideal için oy verecek. Bu baktığınız zaman pek makul gözükebiliyor mu?"

"Biz 'hayır' veren teröristtir demiyoruz." diyen Bozdağ, "Terör örgütleri 'hayır'a çalışıyorsa o zaman 'hayır' veren vatandaşlarımızın da bu 'hayır'a çalışanların kimlerden teşekkül ettiğini görmesi bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleri topluma söyleme vazifelerinin bulunduğunun altını çizen Bozdağ, kararı halkın vereceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıBekir BozdağTrtDevlet Bahçeli
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