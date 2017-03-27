"16 Nisan'dan sonra bu ülkenin yolculuğu artık otobanlarda olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Gözede Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak su fabrikasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin bugüne kadar zaman zaman ağır bedeller ödeyen yönetim anlayışlarının sıkıntılarını yaşadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu nedenle dünyayla yarışta geride kaldık. Yönetim sorunları nedeniyle milletimiz bedel ödedi. Bundan sonra inşallah milli iradenin merkezde, milletin iradesinin güçlü olduğu, millet adına güçlü bir sistemin ülke yönetimine geldiği ve milli iradenin güçlü ve istikrarlı bir dönemi yakalayarak, muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe daha güçlü ve hızlı yürüyeceğiz. Bu anlamda önümüzde 20-22 gün var. Herkes elini vicdanına koyup, aklıyla analiz yaparak, bu ülkenin yönetiminin ipinin ucunun millette olması mı daha doğru, yoksa belirli vesayet odaklarının elinde olması mı daha doğru? Zaman zaman birilerinin milletin iradesine müdahale ederek, milletin ümüğünü mü sıkması doğru, yoksa millete bedel ödetmek isteyenlerin ümüğünü milletin sıkması mı doğru? Bugüne kadar milletin ümüğünü sıkan çok vesayet odakları oldu ama 'Artık millet kendisine yanlış yapanlardan hesap sorsun, milletin ümüğünü sıkmak isteyenlerin ümüğünü artık millet sıksın, milletin önünde engel kalmasın' diyoruz."

Bakan Müezzinoğlu, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 16 Nisan'dan sonra bu ülkenin yönetim anlamındaki yolculuğu, artık otobanlarda olacak, otobanda gidecek yönetim. Bugüne kadar stabilize yollarda gittik. Zaman zaman o yollarda birileri çukur kazdı, hainlik yaptı, milletin kaderiyle oynamak istedi. Bundan sonra milletin kaderiyle hiç kimsenin oynayamayacağı yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah bu yeni dönem su gibi bereketli olacak, su gibi milletin iradesine sağlık ve şifa getirecek."