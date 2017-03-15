AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan'da PTT Kavşağı'nda düzenlen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Başbakan Yıldırım, "Vakti zamanında memleketi yönetemeyenler şimdi Türkiye'nin geleceği hakkında ahkam kesiyorlar. Bunlar bir belediyeye bile sahip çıkamadılar, ülkenin geleceğine mi karar verecekler." diye konuştu.

"16 Nisan'da Türkiye 'evet'le Avrupa'yı inletecek"

Yıldırım, "Bu millet oynanmak istenen kirli oyunu görüyor ve biliyor. Bunun cevabı 16 Nisan'da. Türkiye, 'evet'le Avrupa'yı inletecek." dedi.