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16 Nisan'da kazanan Türkiye'dir

MHP Genel Başkanı Bahçel, "16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir." dedi.

16 Nisan'da kazanan Türkiye'dir

MHP Genel Başkanı Bahçel, "16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir." dedi.

18 Nisan 2017 Salı 10:49
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16 Nisan'da kazanan Türkiye'dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliği halk oylamasında Türk milletinin kazandığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliTBMM Grup Toplantısı
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