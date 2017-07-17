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"15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak şehitlere saygısızlık"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak, 15 Temmuz şehitlerine yapılabilecek en büyük saygısızlıktır." dedi.

"15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak şehitlere saygısızlık"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak, 15 Temmuz şehitlerine yapılabilecek en büyük saygısızlıktır." dedi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:10
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"15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak şehitlere saygısızlık"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,  TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "15 Temmuz'u istismar etmek konusunda her geçen gün yeni hamlelerle karşılarına çıktığını" iddia etti.

Hükümetin, "gerçek darbecilerle hesaplaşmak yerine, FETÖ'nün kucağına ittiği insanları mağdur etmeyi marifet saydığını" öne süren Altay, OHAL'in uzatılmasının değil "önce Erdoğan'ın dilinde sonra ülke genelinde olağanlaşmaya acil ihtiyaç olduğunu" ileri sürdü. Altay, OHAL'in, ekonomiyi felç etmekten, Türkiye'nin itibarını dünyada sıfırlamaktan, binlerce mağdur yaratmaktan, 80 milyonu kutuplaştırmaktan başka işe yaramadığını iddia etti.

CHP'li Altay, 15 Temmuz gecesi Turkcell'e ait telefon hatlarından Erdoğan'ın sesli mesajının dinletilmesinin, "gülünç, komik, şarlatanlık" olduğunu ileri sürerek, "15 Temmuz törenleri nedeniyle TBMM'yi, yürütme organının yani Erdoğan'ın çiftlik bahçesine çevirmek Meclis Başkanı'na yakışmadı. Erdoğan, TBMM bahçesinde şov yapacak, faturayı millet ödeyecek. 15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak, 15 Temmuz şehitlerine yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Onların kemiklerini sızlatmak istemiyorsak, kabir azabı çektirmeyeceksek 15 Temmuz'un siyasi ayağı açıklanmalı, ortaya çıkarılmalıdır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin AltayTBMMFETÖ15 Temmuz
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