"15 Temmuz hain FETÖ darbesini lanetliyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz hain FETÖ darbesini, bunun uygulayıcılarını, emir verenlerini, kenarında, kıyısında ve köşesinde olan herkesi bir kere daha şahsım, camiamız ve aziz milletimiz adına lanetliyorum." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumartesi günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı olduğunu anımsatarak, "Bir kere daha 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain FETÖ darbesini, bunun uygulayıcılarını, emir verenlerini, kenarında, kıyısında, köşesinde olan herkesi bir kere daha şahsım, camiamız ve aziz milletimiz adına lanetliyorum. O geceyi bu millete yaşatanları Rabbim kahretsin diyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyen Destici, o gece vatanına, bayrağına, birliğine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için sokaklarda olan vatandaşlara da teşekkür etti.

"Yapılan hiçbir zulmü unutturmayacağız"

Srebrenitsa katliamının 22. yılında Bosna'da olduklarını belirterek, katıldıkları etkinliklere ilişkin bilgi veren Destici, "Bütün Müslüman kardeşlerimizi Bosna'ya sahip çıkmaya, katliamın yıl dönümlerinde orada olmaya, bütün dünyaya Boşnak Müslümanların ve Bosna'nın yalnız olmadığını göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Destici, 14 Temmuz'un da 1959 Kerkük Türkmen katliamının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu katliamı da bir kere daha lanetliyorum. BBP olarak dünyanın hangi noktasında olursa olsun Türk ve İslam coğrafyasında yapılan hiçbir zulmü, katliamı, soykırıma varan uygulamaları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. İnanıyoruz ki gün gelecek bunların teker teker hesabı da sorulacaktır."