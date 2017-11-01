"15 Temmuz'da verilen tahribat süratle telafi edildi"

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesinde akademik yıl açılışı ve Harp Enstitülerinin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenen programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün darbe girişiminde yaşanan öğrenci kaybının telafi edildiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da bu kurumlarımıza verilen tahribat ve buradaki insan kaybımız, öğrenci kaybımız süratle telafi edilmiş, az önce rektörümüzün bana verdiği bilgilere göre, Harp Akademileri, Harp Okulları, astsubaylar ve akademilerde 15 Temmuz öncesi Jandarma'yı, GATA'yı ve Sahil Güvenliği çıkardıktan sonra toplam sayı 9 bin 828. Bugün bu sayı 9 bin 832'dir. Dolayısıyla bu konuda hiçbir zafiyet kalmamış ve süratle buradaki açık kapatılmıştır. Buna Jandarma'yı, Sahil Güvenliği, GATA'daki öğrencileri koyarsanız daha önceki 16 bin seviyesi neredeyse yakalanmış gibi gözüküyor. Bir yıllık süre içerisinde istediğimiz hedeflere ulaşmak, 15 Temmuz gibi büyük bir travmadan sonra önemli bir başarıdır."