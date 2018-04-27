Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ sözlerinin devamında, "Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak." ifadelerini kullandı.

"Kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye döneceği' iddiaları üzerine, "Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.