Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108036
ALTIN
171.949
DOLAR
4.0468
STERLİN
5.5776
EURO
4.8877
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

"15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı." dedi.

"15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı." dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:50
14 Okunma
"15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ sözlerinin devamında, "Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak." ifadelerini kullandı.

"Kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye döneceği' iddiaları üzerine, "Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağCHPİyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses İzmir'den milletvekili aday adayı oldu
İbrahim Tatlıses İzmir'den milletvekili aday adayı oldu
Milletvekili adaylığı için istifalar devam ediyor
Milletvekili adaylığı için istifalar devam ediyor
Abdullah Gül yarın basın toplantısı düzenleyecek
Abdullah Gül yarın basın toplantısı düzenleyecek
Soner Halisdemir milletvekili aday adayı oldu
Soner Halisdemir milletvekili aday adayı oldu
Kadir Koçdemir MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti
Kadir Koçdemir MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
CHP'li Özel'den 'aday' açıklaması
CHP'li Özel'den 'aday' açıklaması
Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak
Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak
'FETÖ Abdullah Gül'ü sahaya davet ediyor'
'FETÖ Abdullah Gül'ü sahaya davet ediyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ