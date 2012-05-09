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15 bin dosya AİHM'e gitmeden çözülecek

Adalet Bakanı Ergin, AİHM'deki dosyaların yeni kurulacak komisyonla azaltılacağını açıkladı.

15 bin dosya AİHM'e gitmeden çözülecek

Adalet Bakanı Ergin, AİHM'deki dosyaların yeni kurulacak komisyonla azaltılacağını açıkladı.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:11
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15 bin dosya AİHM'e gitmeden çözülecek
ANKARA- AA Editör Masası'na konuk olan Ergin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) dosyaların azaltılması için yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntıları anlattı.

Adalet Bakanlığı, AİHM'e yapılmış başvuruların tazminat ödenerek iç hukukta çözüme kavuşturulması amacıyla kanun tasarısı taslağı hazırladı.
Bu kapsamda yapılacak müracaatları, oluşuturulacak komisyon karara bağlayacak.
Komisyon, Adalet Bakanlığı'nda çalışan hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı tarafından atanacak dört kişi ile Maliye Bakanı tarafından atanacak bir kişiden oluşacak.
Adalet Bakanı Ergin, ''Oluşturduğumuz iç hukuk yoluyla AİHM'de bekleyen 15 bin civarında dosyanın önemli bir kısmını kendi iç mekanizmamızla çözümleme yolunu açmış olduk'' dedi.
Komisyonun ortaya koyduğu performans, AİHM tarafından kendi kriterlerine uygun kabul edilirse, AİHM'deki 3 bin civarındaki dosyanın çözümünün, bu komisyon marifetiyle yapılacağını ifade eden Ergin, ''Türkiye'den kalkıp Strasbourg Mahkemesi'nde hak aramak çok kolay değil. Hem masraflı hem zahmetli bir iş. Biz şimdi bu imkanla vatandaşı Strasbourg'a gitmekten kurtacak tedbirleri getirmiş oluyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:12
Anahtar Kelimeler:
AİHM
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