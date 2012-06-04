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136. maddeye 'laiklik' rötuşu

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığını düzenleyen Anayasa'nın 136. maddesinden, laiklikle bağdaşmayan ifadenin çıkarılmasını istedi.

136. maddeye 'laiklik' rötuşu

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığını düzenleyen Anayasa'nın 136. maddesinden, laiklikle bağdaşmayan ifadenin çıkarılmasını istedi.

04 Haziran 2012 Pazartesi 17:05
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136. maddeye 'laiklik' rötuşu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Sapanca ilçesindeki Güral Otel'de düzenlediği İl Müftüleri Semineri'nin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son günlerde yaşanan kürtaj tartışmalarına değinüi. Bozdağ, şunları söyledi:

''Birileri kendi ideolojilerine göre konuşacak, söyleyecek, bu toplum Müslüman... Yüzlerce, binlerce faks, telefon, telgraf, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gidecek, 'sizin bu konuda görüşünüz nedir, İslam ne diyor' diye soracak, herkes konuşacak, Müslümanlar cevap isteyecek ama o cevabı vermesi gereken makam susacak veya birileri susmasını isteyecek. Bu, doğru bir şey de değil. Demokratik bir ülkeyiz, hukuk devletiyiz, laik bir devletiz. Öyleyse laik devlet ne yapar? Kimsenin dini inancına müdahale etmez, başkalarının etmesine de izin vermez. Müslümanlar bu konuda 'din, İslam ne diyor, fetva nedir' diye merak edip soru sordularsa Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorulara cevap vermek zorundadır. Yanlış olan Diyanet'in bu konuda konuşmamasını istemektir, sorulara cevap verilmemesini istemektir. Bunu isteyenler gerçeklerin bilinmesinden korkanlardır. Gerçeklerden korkmayacağız, Herkes gerçeği söyleyecek, İslami bakış nedir? Bunu Diyanet söyleyecektir, tıbbi bakış nedir, bunu hekimler söyleyecektir.''

136. madde yeniden düzenlenmeli
Bozdağ, Anayasa'nın 136. maddesinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:
''Bu madde içinde laiklik ilkesiyle bağdaşmayan bir husus var. Yeni düzenlemede laiklikle bağdaşmayan bu hususun da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenleyen maddeden çıkarılmasında fayda vardır. Nedir o? 'Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda' diye başlıyor... Yani görevini yaparken 'laiklik ilkesi doğrultusunda görev yapar' diye bir görev tanımı  yapılıyor. Yani laikliğin izin verdiği kadar din anlatımına, laikliğin izin verdiği kadar hizmete izin veren yapı var. Bu müdahaleci bir laiklik anlayışıdır, doğru bir şey değildir.''
Bozdağ, ''Umarız, Uzlaşma Komisyonu üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tanzim ederken laiklik ilkesi çerçevesinde bu laikliğe aykırı olan sınırlamayı, müdahaleyi ortadan kaldıran adımı birlikte atarlar'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 09:05
Anahtar Kelimeler:
136. Maddeye Laiklik Rötuşu
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