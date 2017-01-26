Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
heavy shower snow
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
147.120
DOLAR
3.8538
STERLIN
4.8550
EURO
4.1140
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini...
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk...
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir...

13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

26 Ocak 2017 Perşembe 15:20
28 Okunma
13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de

TBMM

CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosya, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Kılıçdaroğlu ile Kürkcü'nün ikişer fezlekesi bulunuyor.

Bu fezlekeler, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği kanunu uyarınca milletvekillerinin yargılanmaları amacıyla TBMM'de 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesinden sonra, TBMM Başkanlığına ulaşan ilk dosyalar olma niteliği taşıyor. Halen bu dosyalardan milletvekillerinin yargılanmaları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMDokunulmazlıkDosya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Grup Başkanvekili Gök suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi
CHP Grup Başkanvekili Gök suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi
Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz
Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz
Başbakan Yıldırım: Size kazık attılar ve kendilerini ifşa ettiler
Başbakan Yıldırım: Size kazık attılar ve kendilerini ifşa ettiler
Türkiye'nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok
Türkiye'nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok
Kılıçdaroğlu, Mumcu ve Okkan'ı andı
Kılıçdaroğlu, Mumcu ve Okkan'ı andı
Türkiye yedinci referandumuna hazırlanıyor
Türkiye yedinci referandumuna hazırlanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ