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110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirileceğini bildirdi.

110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirileceğini bildirdi.

24 Aralık 2017 Pazar 20:03
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110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek
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Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, gün içerisinde partisinin Adıyaman ve Kilis kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığını ve yıllardan beri kamuda "taşeron meselesi" diye bilinen çalışanların, artık devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edeceğini belirten Yıldırım, yaklaşık olarak 900 bin çalışanın bu sorununu çözmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet üyeleri ve AK Parti teşkilatlarına bu konuda gösterdikleri destek için teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Memur2018BaşbakanBinaliyıldırım
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