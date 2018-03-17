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"103 yıl önce, hala Türk milletine ilham olan bir destan yazıldı"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "103 yıl önce, yüreği bu toprakların istiklali ve istikbali için çarpan vatan evlatları, bugün hala Türk milletine ilham olan bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

"103 yıl önce, hala Türk milletine ilham olan bir destan yazıldı"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "103 yıl önce, yüreği bu toprakların istiklali ve istikbali için çarpan vatan evlatları, bugün hala Türk milletine ilham olan bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

17 Mart 2018 Cumartesi 17:02
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"103 yıl önce, hala Türk milletine ilham olan bir destan yazıldı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "103 yıl önce, yüreği bu toprakların istiklali ve istikbali için çarpan vatan evlatları, bugün hala Türk milletine ilham olan bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatan uğruna canını gözünü kırpmadan feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Bak, mesajında şunları kaydetti:

"103 yıl önce, yüreği bu toprakların istiklali ve istikbali için çarpan vatan evlatları, bugün hala Türk milletine ilham olan bir destan yazmıştır. Çanakkale'yi geçilmez kılan bu irade, 15 Temmuz'da vatan müdafaası uğruna göğsünü tanklara siper eden aziz milletimizde yeniden kendini göstermiştir. Aynı ruh bugün Afrin'de beka mücadelesi için kahramanca çarpışan şanlı Mehmetçiğimizde hayat bulmaktadır.

Bu mücadeleler göstermektedir ki İstiklal şairimizin 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' diyerek işaret ettiği aziz milletimiz, her çağda ve her koşulda vatanın birliğini canı pahasına savunmaya devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz Zaferi
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