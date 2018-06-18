'1 milyonun üzerinde istihdam sağladık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda 1 milyon üzerinde bir istihdam artışı sağladığımız, işsizlik oranlarında 10,1 geçtiğimiz seneye oranla 1,6 puanlık bir azalış söz konusu. Kadın istihdamı konusunda, işsizliği 427 bin kişi azaltmışız. 407 bini kadın istihdamında artış gerçekleşmiş." dedi.

Sarıeroğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde Adana Çiftçi Buluşması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geldikleri günden itibaren Adana'nın her köşesine gitmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Tarımın dünyanın geleceği olduğunu ve tüm dünya ülkelerinin üzerinde kafa yorduklarını belirten Sarıeroğlu, bu kapsamda geleceğe ilişkin daha güvenli, sağlıklı, verimli süreçlerin nasıl işletilebileceğiyle ilgili yeni yaklaşım ve uygulamaların devreye sokulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldır tarım, hayvancılık gıda alanıyla ilgili çok önemli çalışmaları yapmış bir iktidar olduklarını, bundan sonraki süreçlerde de üreticileri desteklemeye, ülkede iyi tarım uygulamalarıyla ilgili bugünden güçlü adımları atmaya, çiftçilerin daha huzurlu, sıkıntı yaşamadan üretim süreçlerini sürdürmelerine ilişkin ortamları oluşturmayla ilgili çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Hane halkı iş gücü rakamları

Türkiye'de 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişiminin yaşandığını, başka bir ülkenin bu darbe girişimin ardından ayağa kalkıp yol yürümesinin mümkün olmayacağının altını çizen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"İşçimiz, çiftçimiz, emekçimiz, işverenimiz ve hükümetimizin atmış olduğu kararlı adımlarla böylesine ağır bir sürecin ardından büyüme, ihracat, istihdam rekorları kıran trendi devam ettiriyoruz. Geçen hafta büyüme rakamlarımız 7,4 olarak açıklanmıştı. Yine dünyanın en çok büyüyen ülkesi konumundayız. Bu büyüme rakamlarının yine istihdam dostu olduğunun teyit eden hane halkı iş gücü anketlerimizin sonuçlarının da Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve gelecek perspektifi açısından çok pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum. Rakamlar açıklandı, şu anda 1 milyon üzerinde bir istihdam artışı sağladığımız, işsizlik oranlarında 10,1 geçtiğimiz seneye oranla 1,6 puanlık bir azalış söz konusu. Kadın istihdamı konusunda, işsizliği 427 bin kişi azaltmışız. 407 bini kadın istihdamında artış gerçekleşmiş. Bunların hepsi Türkiye'de işlerin yolunda gittiğinin göstergesi.

İnşallah enerjimizi, potansiyelimizi başka yerlere harcamamıza sebep olmaya yönelik girişimlere karşı da dik durarak 24 Haziran sürecini de başarıyla tamamlayarak bu ülkemizin gelişim, rekorlar trendini yeni yapacağımız reformlarla daha da ivme kazanmasını sağlayarak güçlü büyük Türkiye yolunda ilerlememize devam edeceğiz. Büyük hedef ve hayallerimiz var. 16 yıldır ilmik ilmik işlediğimiz yeni hizmet ve çalışmalarımız oldu."

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin her sorunun üstesinden gelecek bir potansiyel ve güce sahip bir ülke olduğunu, bu konuda en önemli konunun birlik, beraberlik, huzur ve istikrarın devam etmesi olduğunu söyledi.

Güçlü büyük Türkiye yolunda yollarını daha da hızlandırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini dile getiren Sarıeroğlu, tarım konusunda dünyanın en çok söz sahibi ülkelerinden birisi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarıma verilen destekler

2002 yılından bugüne kadar destekledikleri ürünlerle ilgili prim desteklerini arttırdıklarını aktaran Jülide Sarıeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2002 yılında sadece 4 ürüne destek verilirken, bugün 21 ürüne kadar ulaşmış bir süreci tamamlamış durumdayız. Gübrede KDV oranlarını ilk önce yüzde 18'di şimdi sıfıra indirmiş durumdayız. Bununla ilgili güçlü bir adım attık. Mazot desteğiyle ilgili adımlarımız vardı, bunu şu anda bu sene itibarıyla yüzde 50 seviyesine kadar çıkarmış durumdayız. Daha yeni mazot desteğinden bahseden kesimler var. Ama AK Parti iktidarı döneminde iktidara geldiğimiz 2003 yılından itibaren mazot desteklerimizi vermeye başladığımızı ifade etmem gerekiyor. Muhalefetin en çok atıp tuttuğu, algı çalışması, bilgi kirliliği yaratmaya çalıştığı, ilimizin vekil adaylarının da sahadaki konuşmalarını ve paylaşımlarını da takip ediyorum. Gördüğümüz zaman en sıkıntılı konuşmaların çiftçilerimizle olan toplantılarda olduğunu görüyorum.

Hangi parti olursak olalım, hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım sorun Adana ile ilgiliyse bence bu kimliklerimizi bir kenara bırakarak Adana'nın her alanda tarımdan sanayiye, hizmetler sektörüne, yerel sorunları, bir arada ortak sinerjiyi, birlik ve beraberliği sağlayabilirsek Adana'mızı çok daha iyi ve güçlü yerlere getirme imkanına sahibiz. Yıkıcı, moral bozucu, motivasyonu kırıcı, umutsuzluğu, ümitsizliği pompalayan konuşma sürecinin ne olursa olsun seçimde olsa hiç kimseye oy vesaire gibi bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Bu konuda biz hassas bir dil kullanıyoruz."

Türkiye'nin geçmişinin, 16 yıldır yapılanların ortada olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, verilen bir emeğin olduğunu ve algılarla bunların üstünün örtülmesinin ülkeye bir faydasının olmadığına dikkati çekti.

Verdikleri desteklerden bahseden Sarıeroğlu, "2002 yılında 1,8 milyarlık bir tarımsal destek verilirken 2017 yılına geldiğimiz zaman sadece 2017 yılı içerisinde 12,9 milyarlık çiftçilerimize bir destek vermişiz. Bu aradaki fark da Türkiye'nin, Adana'mızın gelmiş olduğu süreçleri çok net olarak ortaya koyuyor. 2002 yılında 36,9 milyar lira olan tarımsal gelirimizi 2017 yılına geldiğimiz zaman 188 milyar liraya çıkarmışız. Bunların tamamı Türkiye'nin geçtiği süreçlerle bağlantılı olarak gelişme trendleri." diye konuştu.

Adana'da tarım

Sarıeroğlu, Adana'da 539 bin hektar tarım alanından ürünlerin elde edildiğini ve ürün yelpazesinin çok geniş olduğunu vurguladı.

Adana'nın bugün 7. tarım şehri olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, potansiyelinin aslında çok daha üst sıralara çıkacak konumda olduğunu, bunun harekete geçirecek adımları hızlı sürede atılmasına odaklanmış durumda olduklarını belirtti.

Bölgede bulunun mevsimlik tarım işçilerine değinen Sarıeroğlu, mevsimlik tarım işçilerinin şartlarını düzenlenmesiyle ilgili daha önce 3,5 milyonluk bir ödeneği aktardıklarını, geçen hafta 5 milyonluk bir ödeneğin daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak aktardıklarını, valiliğin bu konuda işlemleri hızlı bir halletmeye çalıştığını söyledi.

Karataş bölgesinde Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturmasının tarım ihracatı boyutunda kente çok daha büyük katma değer sağlayacağını ifade eden Bakan Sarıeoğlu, ikinci önem verdiği konunun da Yumurtalık bölgesinde su ürünleriyle ilgili kafes ve tarla balıkçılı konusu olduğunu ve bunun bölgede tek olacağını kaydetti.

Adana'da tarım sektörünü 2002'den 2017 yılına gelindiği zaman yüzde 62 oranında büyüdüğünü aktaran Jülide Sarıeroğlu, bunun yanında kentin tarımının ulusal gelire katkısının da 2002 yılında 1,3 milyar iken bu katkının 2017 yılında 2,1 milyara ulaştığını bildirdi.

Adana'da tarım ihracatıyla ilgili de çok ciddi bir gelişim sürecinin olduğunu anlatan Bakan Sarıeroğlu, 2002 yılında 93 milyon dolar olan kentin tarım ve gıda konusundaki ihracatının 2017 yılında bunun 491 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi.

Kentte çiftçilere verdikleri desteklerden de bahseden Sarıeroğlu, Adana'da 80 binden fazla tarım işletmesinin olduğunu, 33 bin sisteme kayıtlı çiftçinin bulunduğunu, kayıtlı çiftçilerini iyi şartlarda üretim yapması, kazançlarını arttırıcı şekilde faaliyetlerini devam ettirmesiyle ilgili desteklerinin devam ettiğini ve bunları 2003'den 2017 yılına gelindiğinde 8 kat arttırdıklarını belirtti.

Sarıeroğlu, besicilikle ilgili ülke olarak çok güçlü stratejiler oluşturmak için çabaladıkları, gelecekle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması konusunda güçlü adımları atmaya çalıştıkları alanlardan birisi olduğunu, bu kapsamda önümüzdeki dönemde Ceyhan ilçesinde bin 874 dekar alana tarıma dayalı ihtisas besi süt organize sanayi bölgesi kuruluşunu gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.