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"1 milyon 186 bin genç işsize çözüm olacak mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin, "Rejim değişikliği ısrarı, 1 milyon 186 bin genç işsize çözüm olacak mı? Hayır." dedi.

"1 milyon 186 bin genç işsize çözüm olacak mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin, "Rejim değişikliği ısrarı, 1 milyon 186 bin genç işsize çözüm olacak mı? Hayır." dedi.

15 Mart 2017 Çarşamba 12:41
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"1 milyon 186 bin genç işsize çözüm olacak mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerinin, enflasyon, ekonomik daralma, yüksek faiz ve TL'deki değer kaybıyla nefesi kesilen 80 milyonun, tarihi bir işsizlik altında ezildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Açıklanan 2016 yılı aralık ayı iş gücü istatistiklerinin, resmi işsizlik oranının Aralık ayında son 7 yılın zirvesine çıkarak, yüzde 12,7’ye ulaştığını ortaya koyduğunu aktaran Böke,  şunları kaydetti:

"Bir ülkeyi işsizler ordusuna dönüştüren, 6 milyon 787 bin vatandaşı ve onların ailelerini işsizlik ve umutsuzlukla baş başa bırakan bu düzen, milyonlarca vatandaşının işsizliğin altında ezildiğini dert edinmek yerine, koskoca bir ülkeyi rejim değişikliği için sandığa götürüyor. Çünkü dert 80 milyonun işi, emeği, geçimi değil, dert kendi siyasi hesapları. Rejim değişikliği ısrarı, 1 milyon 186 bin genç işsize çözüm olacak mı? Hayır. 1 milyon 511 bin işsiz kadına iş sağlayacak mı? Hayır. İş aramaktan artık umudunu kesmiş 2 milyon 418 vatandaşa umut olacak mı? Hayır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz, 16 Nisan'da bir tercih yapacağız. Bu tercih demokrasi ile tek adam rejimi arasındaki tercihtir, bu tercih, 'iş yaratan, üreten ve adil bölüşen bir Türkiye' ile 'milyonları işsiz bırakan' bu düzen arasındaki tercihtir."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPSelin Sayek BökeIşsizlik OranıTüik
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