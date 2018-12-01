Zülfü Livaneli: Beni Türk hekimlerine emanet edin

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Galatasaray Yapı Kredi Kültür Sanat’ta, Lütfi Özgünaydın moderatörlüğünde bir söyleşiye katılan Zülfü Livaneli gördüğü ilgiden çok memnundu.

Yıllar öncesinden tanıdığım Fotoğraf sanatçısı ve yazar Lütfü Özgünaydın Uzun bir süredir gerçekleştirdiği ‘Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri’nin sonuncusu geçen akşam Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Zülfü Livaneli ile gerçekleşti. Benim başka bir yerde çekimim olduğu için söyleşiye 15 dakika gecikmeyle katılabildim, kapıya geldiğimde giriş kapıları kapalıydı ciddi bir kalabalık kapıda içeri girmek için bekliyorlar ama salonda büyük izdiham var diye güvenlik tarafından içeri alınmıyorlardı. Ben basın kartımı göstererk söyleşinin yapıldığı salona geçtim ama koltuklarda oturan konuklardan daha fazla kişi ayakta yada yerlerde oturyorlardı. Zar zor insanlardan rica ederek fotoğraf çekebileceğim bir yere geçip oturdum.

İfsak la birlikte düzenlenen, “Fotoğraf Edebiyat Sohbetleri’ adındaki bu program Lütfi Özgünaydın’ın 1 yıldır sürdürdüğü bir proje. Özgünaydın önce yazarların fotoğraflarını çekiyor seçtiği 40 fotoğrafı video haline getiriyor, sunuyor ardından da söyleşi gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda Yaşar Kemal çalışması ile yurt içinde ve yurt dışında başlatılan bu etkinlik, her ay bir konukla İstanbul da devam ediyor. Daha önce Doğan Hızlan, Zeynep Oral, Feridun Andaç, İnci Aral, Adnan Binyazar, Ayşe Kulin ile gerçekleştirilen bu gösteri ve sohbetlerin son konuğu Zülfü Livaneli gördüğü ilgiden hayli memnundu. Daha çok sanat ve sanatçılarla ilgili anılarını anlatan Livanoğlu, izleyiciler tarafından merakla takip edildi, Yaşar Kemal’le olan anılarını anlatırken konuşması zaman zaman alkışlarla kesintiye uğradı.

İstanbul da ve Bordum da Zülfü Livaneli’nin fotoğraflarını çeken Lütfi Özgünaydın, hazırladığı Video görsellerini Zülfü Livaneli nin müzikleri ile sunduğu geceye Büyükçeamce belediye başkanı Dr. Hasan Akgün. Ayşe Semiha Baban, bir çok yazar ve fotoğraçı izledi. Programın başında konuşan Lütfi Özgünaydın, “ Zülfü Livaneli bir Rönasans sanatçısı. Ülkemizde ve dünya da birçok dalda kendini kabul ettirmiş bir insan. Dünya da bu tür Sanatçılara Rönasans sanatçısı deniliyor. O müzik alanında olduğu gibi edebiyat alanında da kanımca dünyanın önemli yazarlarından birisi” dedi Programın sonunda Lütfü Özgünaydın’ın bize söylemek istediğin son sözün nedir sorusuna, Livaneli’nin; ‘‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’’ cevabı dakikalarca alkış alarak program sona erdi.