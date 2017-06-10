ZEYNEP ÖZYILMAZEL GELENEĞİ BOZMADI...

Sanatçı bir aileden gelen Zeynep Özyılmazel aile geleneğini bozmadı ve müzikal kariyerini bir single ile taçlandırdı...

Farklı sesi ve tarzıyla müzik dünyasında yakında çok konuşulacak olan Zeynep Özyılmazel,zengin repertuvarından oluşan Pop-Caz şarkılarını ve sahne performanslarını ilgiyle takip eden kemikleşmiş dinleyicisinin dışında ki geniş kitleler ile de kendisini buluşturacak olan ilk single çalışması ''zaman olur'u'' 9 Haziran'da Piyasaya çıkardı...

Tüm dijital platformlarda yerini alan single'da yer alan Zaman Olur adlı şarkıya Dilek Altan yönetmenliğinde çekilen klip geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başladı...

Söz ve müziği Erkin Aslan'a ait olan şarkıda Zeynep Özyılmazel'in yumuşak tınılı,yormayan,billur gibi sesine kontrbas,yaylılar,gitar,davul,piano gibi enstürümanlar eşlik ediyor.

On aylık bir hazırlık süreci sonunda titizlikle hazırlanan bu çalışmayla sevenlerine merhaba diyen,otoritelerden de sesiyle tam not alan Özyılmazel'in, önümüzde ki süreçte sanatın farklı kollarıyla uğraşan diğer aile bireyleri kadar başarısından söz ettireceğine kesin gözüyle bakılıyor...



