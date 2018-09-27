Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi

KÖKSALOĞLU ve TULPAR ailesinin önde gelen isimleri ve dünyaca ün yapmış ülkemizi Avrupa ve Amerika’da başarıyla temsil eden birbirinden değerli doktorların ve çiftin yakın dostlarının katıldığı muhteşem bir düğün oldu. Berkay ve Zeynep Tulpar çifti şehrimizin incisi boğazda, Fulya Terim’in organizasyonu ile düzenledikleri romantik bir düğünle dünya evine girdi.

Prada’dan seçtiği damatlığı ile Berkay Tulpar, Vakko imzalı gelinliği içinde güzelliği ile gözleri kamaştıran Zeynep Köksaloğlu ve davetliler müzik eşliğinde gece yarısına kadar eğlendiler. Mutlulukları gözlerinden okunan çiçeği burnunda çift, düğünden hemen sonra balayını geçirmek için Bodrum ve Fethiye’yi tercih etti.

Haber : Hakan Kanburoğlu