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Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi

Göktürk sakinleri ve genç işletmecilerden Estedesign Saç Ekim ve Estetik Merkezi’nde Saç Ekim ve Plastik Cerrahi Direktörü olarak çalışan Zeynep Köksaloğlu, Estedesign’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Berkay Tulpar ile hayatını birleştirdi.

Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi

Göktürk sakinleri ve genç işletmecilerden Estedesign Saç Ekim ve Estetik Merkezi’nde Saç Ekim ve Plastik Cerrahi Direktörü olarak çalışan Zeynep Köksaloğlu, Estedesign’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Berkay Tulpar ile hayatını birleştirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:57
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Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi

KÖKSALOĞLU ve TULPAR ailesinin önde gelen isimleri ve dünyaca ün yapmış ülkemizi Avrupa ve Amerika’da başarıyla temsil eden birbirinden değerli doktorların ve çiftin yakın dostlarının katıldığı muhteşem bir düğün oldu. Berkay ve Zeynep Tulpar çifti şehrimizin incisi boğazda, Fulya Terim’in organizasyonu ile düzenledikleri romantik bir düğünle dünya evine girdi.

Prada’dan seçtiği damatlığı ile Berkay Tulpar, Vakko imzalı gelinliği içinde güzelliği ile gözleri kamaştıran Zeynep Köksaloğlu ve davetliler müzik eşliğinde gece yarısına kadar eğlendiler. Mutlulukları gözlerinden okunan çiçeği burnunda çift, düğünden hemen sonra balayını geçirmek için Bodrum ve Fethiye’yi tercih etti.

Haber : Hakan Kanburoğlu

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Son Güncelleme: 27.09.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
Estedesign Saç Ekim Ve Estetik Merkezi’EstedesignBerkay TulparZeynep Köksaloğlu
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