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Yüzbaşıydı doktor oldu

“Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisinin Yüzbaşı Cemil’i Polat Bilgin, yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kanal D’de yayınlanacak “Bir Litre Gözyaşı” için kamera karşısına geçen oyuncu, bu kez doktor rolüyle ekranda boy gösterecek.

Yüzbaşıydı doktor oldu

“Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisinin Yüzbaşı Cemil’i Polat Bilgin, yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kanal D’de yayınlanacak “Bir Litre Gözyaşı” için kamera karşısına geçen oyuncu, bu kez doktor rolüyle ekranda boy gösterecek.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:46
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Yüzbaşıydı doktor oldu

Kalp Ağrısı”, “Tek Başımıza”, “Günahkar”, “Affedilmeyen”, “Yol Arkadaşım”, “Kara Yılan” gibi dizilerdeki etkileyici performanslarının ardından “Mehmetçik Kut’ül Amare”de rol alan Polat Bilgin, yine iddialı bir projeyle seyirci karşısına çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Bilgin, Kanal D’nin yeni dizisi “Bir Litre Gözyaşı”nda rol alacak. Ünlü oyuncu dizide idealist doktor Onur karakterine hayat verecek. İşindeki başarısı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Onur’un hikayesi, seyirciyi ekrana bağlayacak.

7 EKİM’DE BAŞLIYOR‬

Polat Bilgin’in Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’yla birlikte rol aldığı, yönetmenliğini ise Serhan Şahin’in üstlendiği “Bir Litre Gözyaşı”, ‪7 Ekim Pazar‬ akşamı ekrana gelmeye başlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kalp AğrısıAffedilmeyenYol ArkadaşımKara YılanMehmetçik Kut’ül AmarePolat BilginSanem ÇelikMiray DanerTolga Tekin
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