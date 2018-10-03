Yüzbaşıydı doktor oldu

“Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisinin Yüzbaşı Cemil’i Polat Bilgin, yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kanal D’de yayınlanacak “Bir Litre Gözyaşı” için kamera karşısına geçen oyuncu, bu kez doktor rolüyle ekranda boy gösterecek.