Yusuf Tolga Ünker ile Fikriye Kesti dünya evine girdi

İSTANBUL - Yusuf Tolga Ünker, (Mimarsinan Üniversitesi Mezunu), (Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi- Ressam) ile Fikriye Kesti'nin (Mimarsinan Üniversitesi Mezunu Ressam, resim iş hocası) Kadiköy Evlendirme Dairesinde 26 Kasım pazar günü Nikah Töreni oldu. Seçkin davetlilerin katıldığı nikah töreninde genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yusuf Tolga Ünker ve müstakbel eşi, Fikriye Kesti duygularını şöyle dile getirdiler. “Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan bizzat gelerek ya da bizleri arayarak mutluluğumuzu paylaşan tüm değerli akraba ve dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.. İyi ki varsınız sağ olun var olun. Bizleri onurlandırdınız. Sonsuz teşekkürler.” Damadın babası gazeteci Aykut Ünker ve eşi Necla hanım ile gelinin babası Faik Kesti ile annesi Fikriye hanım da çocuklarının bu güzel gününde mutluluk gözyaşı döktüler. Genç çiftlere Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak Allahtan ömür boyu sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz..