Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88547
ALTIN
148.082
DOLAR
3.7061
STERLIN
4.6559
EURO
3.9661
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...

Yunus Bülbül bu defa ağladı

Havaların değişkenliğinden kaynaklanan soğuk algınlığı, bu defa Bülbül’ün sevimli oğlu, Yunus Emre’yi yakaladı.

Yunus Bülbül bu defa ağladı

Havaların değişkenliğinden kaynaklanan soğuk algınlığı, bu defa Bülbül’ün sevimli oğlu, Yunus Emre’yi yakaladı.

09 Şubat 2017 Perşembe 12:30
10 Okunma
Yunus Bülbül bu defa ağladı

Yaptığı filmleri ile bizleri her zaman güldürmeyi başaran, sanatçı Yunus Bülbül’ü anlatmaya gerek yok. Sayısız filmleri okuduğu şarkılar ve birçok önemli sanatçının dillerden düşmeyen albümlerinin bestecisi olan sanatçı başarılarıyla her zaman kendinden söz ettirmeyi sağladı. Bülbül’ün küçük oğlu sanatçıyı ağlattı. Havaların değişkenliğinden kaynaklanan soğuk algınlığı, bu defa Bülbül’ün sevimli oğlu, Yunus Emre’yi yakaladı. Ünlü yönetmen ali engin ve sanatçı Nuray Hafiftaş ile Almanya’da bir proje için çekimdeyken haberi alan sanatçı apar topar Türkiye' ye döndü İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuşan sanatçının oğlu yunus emre ailesini korkuttu yunus bülbül oğlu için şu duygu dolu sözleri söyledi.
“Benim biriciğim oğlum yunus Emre’m çok şükür artık iyi. onu her gece ateşlere atan bademciğinden ameliyat olup kurtuldu kaç gündür başucunda iyileşmesini bekledim ve başarılı bir ameliyat oldu Allah hiç bir insana ve kimseye evlat acısı vermesin” dedi.

Haber: Zafer Toprak

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yunus BülbülNuray HafiftaşYunus Emre Bülbül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Peker 56 yaşına girdi
Hakan Peker 56 yaşına girdi
Kimler yoktu ki!
Kimler yoktu ki!
Gişeye koşuyorlar
Gişeye koşuyorlar
İlyas iddialı konuşuyor
İlyas iddialı konuşuyor
Sıla Ankara'yı sallayacak
Sıla Ankara'yı sallayacak
Athena'dan "Ses Etme"
Athena'dan "Ses Etme"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ