Yunus Bülbül bu defa ağladı

Yaptığı filmleri ile bizleri her zaman güldürmeyi başaran, sanatçı Yunus Bülbül’ü anlatmaya gerek yok. Sayısız filmleri okuduğu şarkılar ve birçok önemli sanatçının dillerden düşmeyen albümlerinin bestecisi olan sanatçı başarılarıyla her zaman kendinden söz ettirmeyi sağladı. Bülbül’ün küçük oğlu sanatçıyı ağlattı. Havaların değişkenliğinden kaynaklanan soğuk algınlığı, bu defa Bülbül’ün sevimli oğlu, Yunus Emre’yi yakaladı. Ünlü yönetmen ali engin ve sanatçı Nuray Hafiftaş ile Almanya’da bir proje için çekimdeyken haberi alan sanatçı apar topar Türkiye' ye döndü İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuşan sanatçının oğlu yunus emre ailesini korkuttu yunus bülbül oğlu için şu duygu dolu sözleri söyledi.

“Benim biriciğim oğlum yunus Emre’m çok şükür artık iyi. onu her gece ateşlere atan bademciğinden ameliyat olup kurtuldu kaç gündür başucunda iyileşmesini bekledim ve başarılı bir ameliyat oldu Allah hiç bir insana ve kimseye evlat acısı vermesin” dedi.

Haber: Zafer Toprak