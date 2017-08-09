Yunanistan'ın Faruk K sevgisi

YUNANİSTAN- Beşincisi düzenlenen Yunanistan Komitini Gençlik Şöleni'nde sahne alan Faruk K'yı 15 bin seveni karşıladı. Bu kadar yoğun kalabalığı gören Faruk K, "Ben sahnede ölmek istiyorum" diye bağırdı.

Yeni şarkısı Hep Beraber'i sevenleriyle seslendiren Faruk K, yaptığı dans şovlarıyla büyük beğeni kazandı. Emir ve Hande Ünsal'ın da sahne aldığı festival bol şarkı dolu geçti. 15 bin kişi ile toplu bir selfi cekilen Fark K, sosyal medya hesabında bu ölümsüz anı yayınladı.

Haber: Elif Günay