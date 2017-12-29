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Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu yatalak olan yönetmen Mustafa Mayadağ, bu sabah İstanbul Tarabya'daki evinde hayatını kaybetti

Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu yatalak olan yönetmen Mustafa Mayadağ, bu sabah İstanbul Tarabya'daki evinde hayatını kaybetti

29 Aralık 2017 Cuma 13:23
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Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti
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90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında çok sayıda şarkıcının kliplerine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ, bu sabah yaşamını yitirdi

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.

Mustafa Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.
Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, birçok şarkıcının kliplerini çeken isim oldu.

Çektiği klipler arasında; 1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül 2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.

Son Güncelleme: 29.12.2017 13:26
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YatalakBeyinkanamasıTarabyaMustafamayadağYönetmen
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