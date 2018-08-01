Yılın En İyi Oyuncusu Ve Yılın En Dikkat Çeken Sanatçısı

Bu sezon seyirci tarafından çok beğenilen Tiyatro Keyfi yapımı Gözlerin Ardında Müzikal adlı eserin başrol oyuncusu Eda Kandulu üst üste gelen başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yeni Gelin dizisinde oynadığı Esmeral’da rolüyle televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan KKTC doğumlu sanatçı, Londra ve Jaffa'dan sonra Amsterdam'dan da davet alan Gözlerin Ardında Müzikal'in bu sezon en iyi oyun, en iyi ekip, en iyi hareket düzeni ödüllerini almasından sonra KKTC'de üst üste yılın en iyi oyuncusu ve yılın en dikkat çeken sanatçısı ödüllerinin de sahibi oldu.

Sanatçı "Ben tiyatroya aşığım. Sanat bir toplumu geliştiren en önemli şey, tiyatro oyunculuğunu asla bırakmayacağım. Ama televizyon ve sinemada da başarılı olmak istiyorum. Daha yolun başındayım, bu başarılar gözümü kamaştırmıyor, mesleğimde hep öğrenci kalacağım ve ilerlemeye çalışacağım" dedi.

Haber : Dilek Köroğlu