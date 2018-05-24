YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!





İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

YILDIZ’IN TEK RAKİBİ YILDIZ



Tilbe’nin birbirinden sevilen 39 eserini 39 başarılı sanatçının seslendirdiği ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları - Volume 1’ ve ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları - Volume 2’ albümlerinde yer alan şarkılar dijital müzik platformlarının üst sıralarında yerini aldı. Üzerinde iki yıl çalışılan projedeki eserler, ITunes, Youtube ve Fizy gibi dijital müzik platformlarında ‘En çok dinlenen şarkılar’, ‘En çok dinlenen albümler’ ve ‘En çok indirilenler’ listelerine hızlı bir giriş yaptı.



ŞARKILARIN TAMAMI İLK 50’DE



Proje albümde yer alan 39 şarkının tamamı ITunes’un ‘İlk 50’ listesinde yer buldu. Ayrıca aynı listenin ilk 20 sırasında albümden 19 şarkı kendine yer buldu. Albümdeki Aleyna Tilki feat. Emrah Karaduman’ın ‘Yalnız Çiçek’ isimli çalışması da Youtube’un ‘Trendler’ bölümünde üçüncü sıraya yükseldi. Fizy’nin ‘Top 100 Yerli Şarkı’ listesinde de albümde birbirinden başarılı isimlerin seslendirdiği 20 Yıldız Tilbe şarkısı yer aldı.



ALBÜME ÖZEL TOP 10



Ayrıca Telifmetre, Türkiyedeki yerel, ulusal radyo ve müzik kanallarından alınan verilere göre çalma sayıları ile oluşturduğu listesine ek olarak bu cuma günü albüme özel en çok çalınan ilk 10 Yıldız Tilbe şarkısını listeleyecek.