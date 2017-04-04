Yeniden bir araya geliyorlar

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, ekranlara yine birlikte dönüyor. ‘Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleriyle televizyonun unutulmazları arasında yer alan ikili, yine bir arada…

Sadece iki karakter olacak

Altuğ ile Karadağlı, bu kez sadece Meltem ve Haluk karakterlerinden oluşacak bir sit-com da oynayacak. ‘1 Kadın & 1 Erkek' adlı sit-com dizisinde olduğu gibi sadece iki karakterle ekranlarda boy gösterecek.

Diziyi ‘Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven yapacak. Adı, tarihi ve yayımlanacağı kanal için hazırlık aşamasında olan dizinin detayları ağustos ayında belli olacak. Dizi yeni sezonda eylül ayında ekrana gelecek.