Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88093
ALTIN
147.547
DOLAR
3.6454
STERLIN
4.5331
EURO
3.8848
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Trump, ilk kesintiyi yaptı
38 milyon turist bekleniyor
38 milyon turist bekleniyor
Sokak kedilerine sıcak yuva
Sokak kedilerine sıcak yuva
Nocioni emekliye ayrılıyor
Nocioni emekliye ayrılıyor
Olympique Lyon
Olympique Lyon

Yeniden bir araya geliyorlar

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin vazgeçilmez ikilisi Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, yeniden bir araya geliyor

Yeniden bir araya geliyorlar

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin vazgeçilmez ikilisi Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, yeniden bir araya geliyor

04 Nisan 2017 Salı 12:06
18 Okunma
Yeniden bir araya geliyorlar

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, ekranlara yine birlikte dönüyor. ‘Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleriyle televizyonun unutulmazları arasında yer alan ikili, yine bir arada…

Sadece iki karakter olacak

Altuğ ile Karadağlı, bu kez sadece Meltem ve Haluk karakterlerinden oluşacak bir sit-com da oynayacak. ‘1 Kadın & 1 Erkek' adlı sit-com dizisinde olduğu gibi sadece iki karakterle ekranlarda boy gösterecek.

Diziyi ‘Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven yapacak. Adı, tarihi ve yayımlanacağı kanal için hazırlık aşamasında olan dizinin detayları ağustos ayında belli olacak. Dizi yeni sezonda eylül ayında ekrana gelecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınTAMER KARADAĞLIPınar Altuğ1 Kadın & 1 ErkekBirol GüvenTrend Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti
Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti
Hande Ataizi şemsiyesini açtı
Hande Ataizi şemsiyesini açtı
Khotivari Hz. İsa oluyor
Khotivari Hz. İsa oluyor
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
İki isim tartışılıyor
İki isim tartışılıyor
Fuat Güner'den çat kapı üniversite
Fuat Güner'den çat kapı üniversite

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ