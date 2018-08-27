Yeni trend Rabia saçı

Yazın en renkli modası gençler arasında yeni bir akım başlattı...

İkinci single’ı “Kimle Acaba” için imajını yenileyen Rabia Tunçbilek, Youtube’da yayınlanan İlyas Yalçıntaş konserine sürpriz sanatçı olarak katıldı. Gençlerin yoğun bir şekilde takip ettiği konser de Rabia gençler arasında renkli bir akım başlattı. Şimdi birçok genç, saçlarını Rabia Tunçbilek gibi rengarenk ördürüyor.

Rabia Tunçbilek ve İskender Paydaş feat olarak çıkardıkları “Kime Ne Arkadaşım” şarkısı ile adım attığı pop müzik dünyasında yükselişini sürdürüyor. Temmuz başında çıkardığı ikinci single’ı “Kimle Acaba” ile kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşen genç şarkıcı, yeni imajıyla da renkli bir akım başlattı. Tunçbilek’in rengarenk saçları, gençler arasında moda oldu. Trendleri yakından takip eden birçok genç, saçlarını Tunçbilek gibi gökkuşağı renkleriyle bezeyip fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

KONSER TEKLİFİ YAĞIYOR

“Yeni imajımla yazın enerjisini yansıtan rengarenk bir görüntü ortaya çıkardım. Herkes tarafından çok beğenildi. Saçlarını benim gibi yaptıran yaşıtlarımı da gördükçe inanılmaz mutlu oluyorum” diyen Rabia Tunçbilek’e yönelik bu ilgi, sahne çalışmalarına da yansıdı. Konser organizatörlerinin teklif yağdırdığı Tunçbilek, şu sıralar konserden konsere koşuyor, Türkiye’nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor.

Haber : Dilek Köroğlu