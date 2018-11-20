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Yeni şarkı yeni imaj

2000’li yıllardan itibaren müzik piyasasına yön veren isimlerin başında yer alan beste fabrikatörü Ayşen, yeni çıkardığı ‘Bunlar Var Ya’ singlesini yaptığı dönemde sıkı bir çalışma yaptığını söyledi. 

Yeni şarkı yeni imaj

2000’li yıllardan itibaren müzik piyasasına yön veren isimlerin başında yer alan beste fabrikatörü Ayşen, yeni çıkardığı ‘Bunlar Var Ya’ singlesini yaptığı dönemde sıkı bir çalışma yaptığını söyledi. 

20 Kasım 2018 Salı 11:42
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Yeni şarkı yeni imaj

İSTANBUL- Yeni single için yeni imaj yaptım diyen şarkıcı, yayınlanmaya başlanan klibi de kısa sürede 2 milyon organik izleme aldı. Ayşen, başarısının arkasında müzisyen eşi Kemal Şimşekyay’ın desteğinin de olduğunu söyledi.

Detoks kampına girdi

Başarılı şarkıcı yoğun stüdyo programından sonra yorgunluğunu atmak için özel bir beslenme programı, günlük egzersiz ve masajlarla dinlenip yenilenmeye çalıştı. Detoks kampına giren Ayşen, 7 kilo verdi.

‘Bunlar Var Ya’nın isim babası İrem Derici

Müzik sektöründe Kenan Doğulu’dan İrem Derici’ye, Demet Akalın’dan Murat Boz’a, Ebru Gündeş’ten Ajda Pekkan’a verdiği bestelerle adını müzik  sektörüne altın harflerle yazdıran sanatçı, son şarkısı ‘Bunlar Var Ya’nın da isim babasının İrem Derici olduğunu söyledi. 

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AyşenKemal Şimşekyay‘Bunlar Var Ya’İREM DERİCİElif GünayAygün Aydın Döğen
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