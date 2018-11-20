Yeni şarkı yeni imaj

İSTANBUL- Yeni single için yeni imaj yaptım diyen şarkıcı, yayınlanmaya başlanan klibi de kısa sürede 2 milyon organik izleme aldı. Ayşen, başarısının arkasında müzisyen eşi Kemal Şimşekyay’ın desteğinin de olduğunu söyledi.

Detoks kampına girdi

Başarılı şarkıcı yoğun stüdyo programından sonra yorgunluğunu atmak için özel bir beslenme programı, günlük egzersiz ve masajlarla dinlenip yenilenmeye çalıştı. Detoks kampına giren Ayşen, 7 kilo verdi.

‘Bunlar Var Ya’nın isim babası İrem Derici

Müzik sektöründe Kenan Doğulu’dan İrem Derici’ye, Demet Akalın’dan Murat Boz’a, Ebru Gündeş’ten Ajda Pekkan’a verdiği bestelerle adını müzik sektörüne altın harflerle yazdıran sanatçı, son şarkısı ‘Bunlar Var Ya’nın da isim babasının İrem Derici olduğunu söyledi.

Haber: Elif Günay