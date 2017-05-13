YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (6)

OZAN GÜLER

YENGEÇ BURCU

l Güneş burcu: Yengeç

l Ay burcu: Yengeç

l Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği:

Kilo almaya müsait, yuvarlak yüz hatlarına sahip oluşu onun en önemli fiziksel özelliğidir.

Belirli karakteristik özelliği:

Güneş’i Yengeç burcunda olduğundan; duygusal, hassas ve bazen de kırılgan bir yapısı vardır. Başkalarına karşı bir “anne” gibi; koruyup kollayan, kol kanat geren bir duruş sergiler.

Evini sever, vaktini daha çok ailesi ile geçirmek ister.

Empatik yanı gelişmiştir.

Yeryüzüne arkadaşları dahil herkesi koruyup kollayan bir yapı olduğundan; Koruan bir baba görevini üstlenmiş olabilir.

Ay Yengeç : Korumacılık, etrafına kol kanat germekten duygusal olarak beslenir. Milliyetçilikten ve vatan topraklarında kendini güvende hissetmekten duygusal olarak beslenir.

Merkür Aslan: İletişimi kibar olmakla birlikte karşısındaki kişilere normal konuşması bile; ültimaton veriyormuş gibi hissedilir. Oysa onun kasti bir davranışı değildir. Yapısı öyle olduğundan, normal istekleri bile emir gibi algılanır. Çok başarılı bir organizasyon becerisi vardır. Doğuştan bir sahne adamıdır. Sunuculuk onun çok kolay yapabileceği özelliklerdendir.

Venüs Başak: Karşı cinste ilk dikkat ettiği konu; kişinin temzliğidir. Tüm ayrıntıları tek, tek inceler. Mükemmel olan kadınla ancak birlikte olur.

Mars Aslan: O doğuştan bir Gladyatördür. Ordusunun komutanıdır. Lider ruhludur. Savaşlarını da bu ruh ile verecektir. Cesur ve gözü pektir. Bir orduyu kolayca yönlendirip, yönetebilir. Savaşçıdır.

SERHAT PARIL

ASLAN BURCU

l 27 Temmuz 1983 İzmir

l Güneş burcu: Aslan

l Ay burcu: Kova

l Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği:

Geniş burun yapısı ve büyükçe elleri ile dikkatleri üstüne çeker.

Karakteristik özelliği:

Güneş’i Aslan olduğundan egosu yüksek olabilir.

Güneş Aslan olduğundan; O doğustan bir sanatçıdır. Dünya bir sahne; o da rolünü oynamaya gelmiştir. Sahne adamıdır. Ünlü olmaya gelmiştir ve bunu hayatının genç yaşlarında yakalacaktır.

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne, marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Merkür Aslan: İletişimi kibar olmakla birlikte karşısındaki kişilere normal konuşması bile; “ültimaton veriyormuş” gibi hissedilir. Oysa bu onun kasti bir davranışı değildir. Yapısı öyle olduğundan, normal istekleri bile emir gibi algılanır.

Çok başarılı bir organizasyon becerisi vardır. Doğuştan bir sahne adamıdır. Sunuculuk onun çok kolay yapabileceği özelliklerdendir.

Venüs Başak: Karşı cinste ilk dikkat ettiği konu; kişinin temzliğidir. Tüm ayrıntıları tek, tek inceler. Mükemmel olan kadınla ancak birlikte olur.

Mars’ı Yengeç’te olduğundan; evine ve ailesine karşı “koruyup, kollayan, kol kanat geren” bir yapısı vardır. Tüm enerjisini bu uğurda harcayabilir.

Ancak, Mars Yengeç’te iyi konumda değildir, dolayısı ile bu enerji onu yorabilir.

Sahip olduğu, kendisini yıpratan enerjisini, “su sporları” ile açığa çıkarmak; en doğru kullanım şekli olacaktır.

Hayatında ki erkek figürleri (baba, eş, kardeş, arkadaş, sevgili) “koruyup, kollayan” kişiler olacaklardır. Empati yönü gelişmiş kişilerdir.

Genelde hayatında agresyonlar ve kavgalardan uzak durmaya çalışır. Bu yönünü genelde bastırır. Ancak “ailesi” söz konusu olduğunda; “savaşçı” ruhu açığa çıkar.

ARAS BULUT İYNEMLİ

BAŞAK BURCU

l Güneş burcu: Başak

l Ay burcu: Terazi

l Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği:

Belirli karakteristik özelliği:

Güneş’i Başak burcunda olduğundan; “titiz”, ayrıntıya önem veren ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan biridir.

Her şeyi; tekrar, tekrar “mükemmel” olana kadar yeniden yapabilir.

Planlı programlı yaşamayı sever. Hayatı düzenli olmalıdır.

Ay’ı Terazi’de olduğundan; ikili ilişkilerinde; uyumlu ve dengelidir.

“Karşısındakinin hakkına gösterilen saygı” ile duygusal olarak beslenir. Sanat’ın her türlüsünü dinlendirici ve keyif verici bulur. Adalet konularına önem verir, haksızlığa uğrarsa duygusal olarak yıkılır.

“Diplomatik” özelliği ile orta yolu bulmaktan, küsleri barıştırmaktan da son derece keyif alır.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Venüs’ü de Aslan burcunda olduğundan; Kendisinin en gösterişli güzel yanı gür saçlarıdır. Herkes tarafından “güzel” olarak algılanan saçları, mümkünse hiç kısa kesilmemelidir.

İkili ilişkilerinde; doğuştan bir kraliçedir. “Yürek güzelliği” ile de tanınır.

Mars’ı Boğa burcunda zararlıdır. İlgilendiği aktivitede azimle çalışır.. Aşırı seks dürtüsü ve sahip çıkma duygusunu çok kuvvetli ifade edebilir. Enerji seviyesi oldukça yüksektir.

Agresif durumunu kontrol altına alamazsa çevresinde ki kişilere saldırgan olmaktan ziyade yüksek sesle azarlayabilir.

Bu yüzden çoğu zaman duygusal ve profesyonel ilişkisi zedelenebilir.