Yazın şarkısı "SAZ MI CAZ MI"

Çağla’nın “Saz mı Caz mı” single’ı şimdiden 2018 yazına damgasını vurdu. Radyolarda en fazla istek alan şarkı olan “Saz mı Caz mı” plaj ve gece kulüplerinin de gözdesi.

Sinan Akçıl’la düet yaptığı “Pardon” şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı pop sanatçısı Çağla, 2 yıl aradan sonra çıkardığı single’la da bu yaza damga vurdu. Gülşen’in “Saz mı Caz mı” şarkısını cover’layan Çağla, şimdiden yazın yıldızı oldu, son dönemin en popüler sanatçısı haline geldi. Şu sıralar radyolarda en çok istek alan şarkı olan “Saz mı Caz mı”, gece kulüpleri ve beach’lerde de sıkça çalınıyor.

FUTBOL DÜNYASINDAN BÜYÜK DESTEK VAR

Sözü Serap Turgay’a, müziği Özkan Turgay’a ait olan, aranjesini ise Emirhan Cengiz’in yaptığı “Saz mı Caz mı”nın gördüğü ilgi, Çağla’yı çok mutlu etti. Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşi olan şarkıcı, hem müzik hem de futbol camiasından büyük destek gördüğünü söyledi. Güzel yıldız, “Single’ım kısa zamanda sevildi, hem radyolarda hem de kulüplerde favori şarkı haline geldi. Bu durumdan çok memnunum. Demek ki güzel bir iş çıkardım. Bu başarının devamı gelecek“ dedi.

Haber : Dilek Köroğlu