Türkiye’nin birçok ilinde ve Kıbrıs’ta DJ performansıyla sahne alan Ecem Aka ve canlı müzik sahnelerinin tercih edilen ismi Burçin Yıldız, ilk teklileriyle yaza damgalarını vurmayı hedefliyorlar. “Yavaştan İlerle” isimli eserin sözleri Süleyman Akyıldız ve Bülent Ergün imzası taşırken beste yine başarılı müzisyen Süleyman Akyıldız’a ait olup, düzenlemeler Ahmet Korhan tarafından yapıldı. Müzik Bang etiketiyle sunulacak olan DJ Ecem Aka ve Burçin Yıldız eseri club müziği anlayışıyla düzenlendi. DJ Ecem Aka ve Burçin Yıldız, pop müzik severlerin yeni atarlı şarkısı olacak dedikleri “Yavaştan İlerle” isimli şarkılarıyla bu yaz devamlı sahnelerde olmayı hedeflediklerini de dile getirdiler. Sahnede yaklaşık 3 saat sürecek bir müzik ziyafetiyle olacaklarını ifade eden ikili Burçin Yıldız’ın sahne performansına DJ Ecem Aka eşlik ederken sonrasında Dj müziği ile devam edecekler.