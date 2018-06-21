Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94875
ALTIN
193.243
DOLAR
4.7507
STERLİN
6.2519
EURO
5.4928
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Seçime 3 gün kaldı
Seçime 3 gün kaldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünya Kupası'nda günün sonuçları
Dünya Kupası'nda günün sonuçları

"YAVAŞTAN İLERLE"

Eğlence dünyasının başarılı ismi DJ Ecem Aka ve sevilen yorumcu Burçin Yıldız birlikteliği ile ortaya çıkan “Yavaştan İlerle” isimli eser müzik severlerle buluştu.

"YAVAŞTAN İLERLE"

Eğlence dünyasının başarılı ismi DJ Ecem Aka ve sevilen yorumcu Burçin Yıldız birlikteliği ile ortaya çıkan “Yavaştan İlerle” isimli eser müzik severlerle buluştu.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:05
0 Okunma
"YAVAŞTAN İLERLE"

Türkiye’nin birçok ilinde ve Kıbrıs’ta DJ performansıyla sahne alan Ecem Aka ve canlı müzik sahnelerinin tercih edilen ismi Burçin Yıldız, ilk teklileriyle yaza damgalarını vurmayı hedefliyorlar. “Yavaştan İlerle” isimli eserin sözleri Süleyman Akyıldız ve Bülent Ergün imzası taşırken beste yine başarılı müzisyen Süleyman Akyıldız’a ait olup, düzenlemeler Ahmet Korhan tarafından yapıldı. Müzik Bang etiketiyle sunulacak olan DJ Ecem Aka ve Burçin Yıldız eseri club müziği anlayışıyla düzenlendi. DJ Ecem Aka ve Burçin Yıldız, pop müzik severlerin yeni atarlı şarkısı olacak dedikleri “Yavaştan İlerle” isimli şarkılarıyla bu yaz devamlı sahnelerde olmayı hedeflediklerini de dile getirdiler. Sahnede yaklaşık 3 saat sürecek bir müzik ziyafetiyle olacaklarını ifade eden ikili Burçin Yıldız’ın sahne performansına DJ Ecem Aka eşlik ederken sonrasında Dj müziği ile devam edecekler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DJ Ecem AkaKıbrısYavaştan İlerle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Çevik çiçek açtırıyor
Mehmet Çevik çiçek açtırıyor
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
“YAŞ FARKINDA SIKINTI YOK İLİŞKİM YOLUNDA, EVLİLİĞİ HERKES GİBİ BEN DE İSTERİM"
“YAŞ FARKINDA SIKINTI YOK İLİŞKİM YOLUNDA, EVLİLİĞİ HERKES GİBİ BEN DE İSTERİM"
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
Ersan Er Orkun Enver'le bir arada
Ersan Er Orkun Enver'le bir arada
Güzellik kampında
Güzellik kampında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ