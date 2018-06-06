“HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM”

Özel hayatından toplumsal konulara kadar müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun birçok sorusuna yanıt veren Tuğba Yurt, ‘’ Ben de bu yolda adımlarımı atmak için çok çaba sarf ettim. Zamanla hayatımda değişen en güzel şey dinleyici kitlemin her geçen gün artıyor olması. İşlerimle alakalı her projede daha farklı tecrübeler ediniyorum. Özel yaşantımda çok büyük değişiklikler yok onun haricinde. Hayalim için savaştım. ’’ açıklamasını yaptı.

“İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜM KİMSE YOK, DİĞERLERİNDEN FARKIM YORUMCU KİMLİĞİM”

Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun 'Müzik sektöründe idol olarak gördüğün isim var mı?' sorusuna Tuğba Yurt, ''İdol olarak gördüğüm kimse yok, takdir ettiğim isimler var. Ama idolüm yok.'' yanıtını verirken, 'Diğer isimlerden beni farklı kılan yorumcu kimliğim' açıklamasıyla da müzik piyasasındaki iddiasını korudu.

“YAŞ FARKINDA SIKINTI YOK İLİŞKİM YOLUNDA, EVLİLİĞİ HERKES GİBİ BEN DE İSTERİM”

Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na futbolcu Enver Cenk Şahin ile yaşadığı aşk ile ilgili açıklamalar yapan Yurt, ‘’Gayet güzel ve mutlu giden bir birlikteliğimiz var. Her şey yolunda. Evlilik tabii ki her insan gibi bende isterim ama bunun zamanı en doğru zamanda olmalı. Kısmet diyelim.’’ ifadelerini kullanarak evlilik sinyalleri verdi. İlişkisindeki yaş farkıyla ilgili gelen sorulara ise Tuğba Yurt, ''Bence tabii ki de çok abartı ve yapay duran bir yaş farkı olmadığı müddetçe sıkıntı yok.'' cevabını verdi.

“SİYASİ PARTİLER SEÇİM MÜZİKLERİNİ KENDİ YAPMALI”

Yıldız Tilbe'nin 'Şarkılarım siyasi partilerin içinde olamaz.' cümlelerine dair açıklamalarda bulunan Tuğba Yurt, ‘’Müziğimin ve şarkılarımın bende böyle bir konu içerisinde olması taraftarı değilim. Şarkıların ruhu ile siyaset ruhu çok farklı zaten. Bence siyasi partiler seçim müziklerini kendilerine özel bir çalışma ile yapmalı.'' cümlelerini belirtti.

Hakan Kanburoğlu