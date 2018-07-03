Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96914
ALTIN
0.000
DOLAR
0.0000
STERLİN
6.0744
EURO
0.0000
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi
Megan Fox, Çanakkale'de
Megan Fox, Çanakkale'de

'YARI YOL FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI'

Senaryosunu Saliha Gündoğdu'nun kaleme aldığı Usta yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu'nun yönettiği merakla beklenen Yarı Yol sinema filminin çekimleri tamamlandı.

'YARI YOL FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI'

Senaryosunu Saliha Gündoğdu'nun kaleme aldığı Usta yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu'nun yönettiği merakla beklenen Yarı Yol sinema filminin çekimleri tamamlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 12:55
0 Okunma
'YARI YOL FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI'

Başrollerinde Murat Rızaoğlu, Wilma Elles, Kerem Göğüş Haldun Boysan, Metin Yıldız, Esra Sönmezer, Gözde Kaya, Hüseyin Elmalıpınar gibi ünlü isimlerin  yer aldığı filmin çekimleri ağırlıklı olarak Balıkesir, Akçay, Ören ve Cunda Adasında gerçekleşti.

'FİLMDE EŞ SÜRPRİZİ'

Usta yönetmenin merakla beklenen filminde, Wilma Elles'in eşi Kerem Göğüş'de ilk defa kamera karşısına geçerek izleyiciye sürpriz yaptı.

Filmde Wilma Elles; Alman ajanı Carin'i canlandırırken, eşi Kerem Göğüş ise Umut karakteri ile ilk defa izleyiciyle buluşacak.

Usta yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu “Yarı Yol “ filmi dünyada bir ilk yeni bir akım olarak nitelendirdi.

Lunay Yapım / Saliha Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği “Yarı Yol “filmi 17 Ağustosta vizyona girecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Wilma EllesYarı Yol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
Yazın şarkısı "SAZ MI CAZ MI"
Yazın şarkısı "SAZ MI CAZ MI"
MORFİN GİBİ OLANLARDAN ÜLKER SU OSMANOĞLU
MORFİN GİBİ OLANLARDAN ÜLKER SU OSMANOĞLU
"Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biridir"
"Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biridir"
“HER YERDE AŞK”
“HER YERDE AŞK”
“Beni Yılmaz ağabeyim övsün”
“Beni Yılmaz ağabeyim övsün”
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Mehmet Çevik çiçek açtırıyor
Mehmet Çevik çiçek açtırıyor
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ