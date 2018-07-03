'YARI YOL FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI'

Başrollerinde Murat Rızaoğlu, Wilma Elles, Kerem Göğüş Haldun Boysan, Metin Yıldız, Esra Sönmezer, Gözde Kaya, Hüseyin Elmalıpınar gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin çekimleri ağırlıklı olarak Balıkesir, Akçay, Ören ve Cunda Adasında gerçekleşti.

'FİLMDE EŞ SÜRPRİZİ'

Usta yönetmenin merakla beklenen filminde, Wilma Elles'in eşi Kerem Göğüş'de ilk defa kamera karşısına geçerek izleyiciye sürpriz yaptı.

Filmde Wilma Elles; Alman ajanı Carin'i canlandırırken, eşi Kerem Göğüş ise Umut karakteri ile ilk defa izleyiciyle buluşacak.

Usta yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu “Yarı Yol “ filmi dünyada bir ilk yeni bir akım olarak nitelendirdi.

Lunay Yapım / Saliha Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği “Yarı Yol “filmi 17 Ağustosta vizyona girecek.